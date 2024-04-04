韓新一屆實習醫師 僅4.3%登錄 缺人力恐延續數年

南韓京畿道醫學協會的醫師在示威活動中舉牌抗議政府增加醫學生人數的計畫。（歐新社）

原訂自今年起進入醫院實習的新一屆「準住院醫師」登錄期限至2日為止，但在醫學生增招政策爭議下登錄率僅約4.3%。醫界憂心，由此引發的人力空缺將延續四到五年。

韓聯社引述南韓 保健福祉部及業界人士說法報導，截至實習醫師登錄截止期限為止，屬登錄適用對象3068人中，只有131人正式登錄為實習醫師。

南韓醫學生正式成為執業醫師前，必須先進入教學醫院實習一年，取得醫師執照後成為住院醫師，結束三到四年訓練後才是獨當一面的專科醫師。教學醫院無法在今年3月錄用足夠實習醫師，意味著在明年又一批住院醫師結束實習後，將沒有足夠人力填補這些可能離開醫院的醫師空缺。

以住院醫師為主要營運人力的首爾五大醫院，實習醫師登錄狀況都同樣慘淡。其中原訂在延世大學附屬世福蘭斯醫院實習的151人中，只有4人登錄，其他醫院登錄人數大多同樣只有個位數。

首爾峨山醫院相關人士表示，先前放棄簽署雇用合約的實習醫師，大多沒有進行登錄。據統計截至3月29日為止，共有2697人放棄與南韓各地100間教學醫院的實習合約。

資深醫師紛紛對當前狀況表達憂心，首爾聖母醫院外科教授宋教榮（音譯）在社群網站 發文悲觀表示，「未來至少四到五年一定會面臨醫師人力短缺問題」，甚至可能會延長不知道幾年。

對此，南韓保健福祉部表示，為避免人力供應出現問題，當局會再檢討是否有其他方法能因應，但坦言無法立即做出明確回應。

南韓政府為因應高齡化等未來世代及非首都圈醫療需求，決定自2025學年度起每年大幅增招2000名醫學生，引起醫界不滿，從住院醫師大舉請辭罷工開始延燒，醫學生罷課 、教授請辭等行動不斷，醫療現場因人力短缺導致診治延誤等狀況層出不窮。

南韓政府與醫界對於增招2000人政策僵持不下，總統尹錫悅連續兩天表態希望與住院醫師面對面商議。雖然大韓醫師協會與醫學院教授等醫界資深前輩樂見其成，但身為「當事人」的住院醫師團體尚未表態，大有「不撤回增招2000人政策就不對話」之勢；也有意見憂心政府是為下周國會選舉作秀。