炸人道救援組織 以軍罕見認錯 以媒：戰地指揮官為所欲為

人道組織世界中央廚房的車隊遭到以色列空襲，車頂被炸出一個大洞。（新華社）

非政府組織「世界中央廚房」（WCK）七名援助人員在巴勒斯坦加薩 走廊遭以軍空襲喪命，引發全球譴責；以軍3日罕見公開道歉，承認犯下「嚴重錯誤」，以色列 參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）稱這次襲擊是「嚴重錯誤」，他歸咎於夜間「錯誤識別」；但以軍消息人士2日透露，此事源於戰地指揮官紀律渙散為所欲為，而不是官方聲稱的軍隊和援助組織缺乏協調，並指涉及此事的官兵違反以軍規定和命令。

紐約時報報導，世界中央廚房車隊三輛車領頭和最後一輛相距約三公里，中間那輛車車頂開了大洞。殉職七人來自澳洲、波蘭和巴勒斯坦，及三名英國人，另有一人具美國和加拿大雙重國籍。這是以色列和哈瑪斯去年10月爆發戰爭以來，首度傳出外國援助人員在加薩死亡。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）承認以國該為這次攻擊事件負責，「對此悲劇深感遺憾」，總統赫佐格（Isaac Herzog）表達「深切的悲痛和誠摯的道歉」；以軍參謀總長哈勒維表示，「這起事件是嚴重錯誤」。他將此歸咎於「辨識錯誤」，說時值戰爭期間又在夜間，「情況非常複雜，但不應該發生」。

紐時指出，以哈戰爭期間，以軍對外界批評通常直接駁斥，哈勒維這番談話，是以軍罕見認錯。

以色列國土報報導，消息人士指以軍南方指揮部試圖推卸責任；一名情報部門消息人士表示，南方指揮部「很清楚攻擊的原因是什麼」，並指「在加薩，每個人都任意行事」。

國土報指出，以軍規定，針對援助組織等敏感目標採取任何行動，必須由高級軍官核可，包括師長跟指揮部司令，甚至是更高層的參謀長。但消息人士表示，加薩地區以軍「每個指揮官都有一套自己的規則」，並自行解讀交戰規定。在這種情況下，目前還不清楚對援助車隊開火的決定，是否送交高級指揮官批准。

以色列防長葛朗特與以軍參謀長哈勒維都承諾進行全面調查，也決定開設一個南方指揮部和國際援助組織人員共同管理的戰情室，負責與戰地部隊聯絡。

人道組織世界中央廚房的車隊遭到以色列空襲，車頂被炸出一個大洞。（路透）

不過，國土報指出，以軍和援助組織之間的協調機制已經存在，聯絡官會將不可攻擊區域告知部隊，理由是現場有援助人員或大量平民集中。因此，消息人士批評葛朗特與哈勒維稱此事源於協調不佳，「令人費解」。

情報部門消息人士說，「這跟協調無關，你可以再設立20個機構或戰情室，但要是某人不下決心約束加薩境內部分部隊行為，我們會看到更多類似事件」。