4.8迎日全食料湧百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

加拿大尼加拉將於4月8日迎接日全食，預計當地將湧入百萬人。官方為慎重起見，宣布進入「緊急狀態」。（路透）

加拿大 尼加拉（Niagara）地區4月8日將出現天文奇景日全食，熱門觀光 景點尼加拉瀑布與周圍地區預計將湧入百萬人，因此當局29日宣布進入緊急狀態 。

路透報導，尼加拉地區29日發布聲明說，「為防萬一」，地區主席布萊德雷（Jim Bradley）宣布進入緊急狀態，「強化了尼加拉地區能使用的工具，以在任何可能發生的情況下，維護居民、訪客的健康與安全，並保護我們的關鍵基礎設施。」

尼加拉瀑布位於加拿大與美國邊界，正處於日全食路徑上，為了在北美洲自然奇景之一觀測這個天文現象，許多人正在搶訂飯店房間與租屋。

安大略省尼加拉瀑布市長狄奧達蒂（Jim Diodati）預估，加拿大這側將湧入「迄今規模最大的人潮」觀看日全食。狄奧達蒂估計將有高達100萬人前來，對比之下，尼加拉瀑布平時全年訪客量為140萬人。

尼加拉地區也將調整部分計畫與服務，在4月8日關閉一些設施，以防道路交通堵塞。

4月8日將出現日全食天文景觀，社群媒體流傳，屆時地球將有3到5天陷入完全黑暗。但據美國航太總署（NASA）表示，日全食將從南太平洋上空開始，接著經過北美洲，越過墨西哥、美國與加拿大，日全食路徑上大多數地方的日食時間為3.5到4分鐘之間，最長持續時間為4分28秒。

天文科普作家解仁江表示，這次日全食整個過程長達4分半鐘，屆時天色漸暗、星斗漫天，太陽將變成一輪周圍散發白光的「黑洞」，「這將是地面上可看到的最壯觀天文現象。」

由於錯過這次觀看，要再等20年才有機會在美國看到此難得的天文景象。預料將有數以萬計的民眾加入「逐日」。

解仁江說，如果有雙筒望遠鏡，當天可放心將望遠鏡對準太陽，到時會驚訝發現太陽邊緣噴射著粉紅色的火焰日珥，太陽的大氣層日冕則在周圍緩慢舞動。