「饑荒正在降臨」加薩衝突影響加劇 內唐亞胡批准新一輪停火談判

以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天批准就加薩 停火一事進行新一輪談判。國際法院（ICJ）一天前命令以色列確保援助物資能送到絕望的巴勒斯坦 人民手中。

然而，儘管聯合國安理會本週稍早通過一項具約束性的決議要求「立即停火」，加薩戰火今天仍激烈進行，包括在僅存幾間醫院的周圍。

法新社報導，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）治下衛生當局指出，夜裡有數十人遭到殺害。

這數十名受害者中有12人是在南部城市拉法（Rafah）住家中遇害。以色列先前揚言要對拉法展開地面行動，當地目前一再遭到轟炸。

這場衝突的區域影響也加劇，以色列指出，以方擊斃了黎巴嫩一名真主黨（Hezbollah）火箭指揮官，一個戰爭觀察組織稱以色列的空襲導致敘利亞幾名真主黨戰士喪命。

內唐亞胡辦公室表示，針對加薩停火和釋放人質的新談判「將於接下來幾天內」在杜哈（Doha）和開羅（Cairo）進行，「會提供讓談判取得進展的指導方針」。

儘管美國和其他調解國埃及與卡達大力推動在穆斯林齋戒月（Ramadan）到來前休戰，但這些談判近日似乎陷入僵局，而齋戒月更已過了一半。

位於荷蘭海牙（The Hague）的國際法院昨天在裁決中表示，法院已採納南非主張，即加薩進一步惡化的人道情形需要以色列拿出更多作為。

國際法院指出：「加薩的巴勒斯坦人不再僅是面臨饑荒風險，而是饑荒正在降臨。」

以色列軍方表示，「正持續在希法醫院（Shifa Hospital）進行精準行動」。以軍上週早些時候開始對這座醫院進行突襲。

以軍昨天表示，部隊在甘尤尼斯（Khan Yunis）阿瑪爾醫院（Al-Amal Hospital）周圍「對恐怖分子的基礎設施發動精準襲擊」，在空中支援的戰鬥中擊斃數十人。

加薩衛生當局指出，以色列戰車也包圍了另一座甘尤尼斯醫療設施納瑟醫院（Nasser Hospital）。