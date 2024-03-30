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以軍玩弄加薩女性內衣 這些動作惹怒聯合國

編譯中心／綜合29日電
以色列士兵近日在社交媒體上，發布戰友玩弄在巴勒斯坦人居所中發現的女性內衣褲影像，遭到聯合國譴責。（路透）
以色列士兵近日在社交媒體上，發布戰友玩弄在巴勒斯坦人居所中發現的女性內衣褲影像，遭到聯合國譴責。（路透）

以色列軍隊在加薩攻擊哈瑪斯組織（Hamas），造成逾3萬名平民喪生、數十萬人發生饑荒危機，如今，網路上又曝光多則貶抑女性的影像，內容顯示以色列士兵在巴勒斯坦民宅嬉笑把玩女性內衣，以及將雙手放在女性假人模型的假乳房上拍照，或幫假人穿好胸罩後一起帶上坦克車。影片引來聯合國和各方猛烈批評。

路透報導，在Instagram或YouTube發布的8則影像顯示，在其中一段影片中，一名持槍的以色列士兵坐在加薩一處民居內的梳化上，一邊咧嘴嬉笑，一邊拿着白色女性內衣晃來晃去，試圖將其放在另一名同袍的臉上。另一人則躺在梳化上張大嘴巴，似乎正在睡覺。

另一段影片顯示，一名以軍士兵坐在坦克上，抱着一個被穿上黑色女性內衣及軍用頭盔的女性塑膠模特兒，戲稱「我找到了一名美麗的妻子，在加薩展開一段認真的關係，她是很棒的女人。」其他還有多張照片，例如一名以軍士兵從後抱着塑膠模特兒，雙手抓住假人的乳房。有士兵則拿着半裸疑似芭比公仔的兒童玩具，還有一名持槍士兵在一張雙人床前豎起大拇指，床上則鋪滿女性內衣。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，發布此類照片是貶低巴勒斯坦婦女和所有婦女。

以軍發言人稱，部分士兵經調查後已確認行為不當，但未有透露是否有士兵受到紀律處分。

此外，據CNN及衛報報導，聯合國婦女地位委員會（CSW）27日以鼓掌形式，一致通過任命沙烏地阿拉伯阿拉伯駐聯合國大使瓦西爾（Abdulaziz Alwasil）為明年CSW第69屆會議主席。

然而委員會決定下屆會議主席前，國際特赦組織宣傳副主任塔德羅斯22日指CSW有促進女權和性別平等的明確使命，委員會主席維護這項使命至關重要，但沙烏地阿拉伯在保護和促進女權方面的糟糕紀錄，突顯沙烏地阿拉伯婦女生活現况跟委員會願望有鴻溝；人權組織「人權觀察」警告，沙烏地阿拉伯有系統歧視婦女及迫害女權社運人士。沙烏地阿拉伯則表示渴望透過跟CSW合作幫助女性，作為其國家新願景的一部分。

沙烏地阿拉伯 聯合國 加薩

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