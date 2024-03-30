奧本海默終於在日本上映 原爆倖存者有話要說

今年奧斯卡大贏家、去年熱門強片「奧本海默」，在延宕數月後29日終於在日本上映；圖為廣島一家電影院，一名女士正在觀看最新的電影海報，其中包括「奧本海默」。 （路透）

在全球各地放映8個月後，奧斯卡金像獎(Oscars)最佳影片「奧本海默 」(Oppenheimer)，29日終於在日本 上映。這部電影的主題─策畫製造原子彈的人，是個高度敏感且情緒化的話題。令日本觀眾的感受相當複雜。有原爆倖存者表示，日本當年偷襲珍珠港，挑起不可能勝利的戰爭，「到底在想什麼？」

這部美國大片去年7月和「芭比 」(Barbie)同時在美國和其他許多國家上映，激發起一種被電影觀眾稱為「芭比海默」(Barbenheimer)的暴紅現象。

但在「芭比」去年8月於日本放映後，「奧本海默」卻缺席了數月之久。

當時日本方面並沒有提出官方解釋，這引發人們對於這部電影太過爭議而無法在日本上映的臆測。日本是唯一遭受戰時核子攻擊的國家。

美國1945年在廣島(Hiroshima)和長崎(Nagasaki)投下原子彈，在這兩個城市分別造成大約14萬和7萬4000人死亡，數天後二次世界大戰結束。

在東京市中心一家放映「奧本海默」的電影院中，並沒有看到在全球賣座大片預期會出現的顯著宣傳資料。

相反地，只有一張小海報宣傳這部耗資1億美元預算拍攝、全球票房近10億美元的電影。

在被第一顆核彈摧毀的廣島，這部在奧斯卡大獲成功的傳記電影，則引起好壞參半的反應。

廣島國際電影節主席部谷京子(Kyoko Heya)表示，她認為這部電影「非常以美國為中心」。「這真的是一部廣島人能忍受得了觀看的電影嗎？」部分觀影者則給予「奧本海默」好評。一名在東京看完這部電影的男子表示，日本人對它的主題很有興趣，但難免情緒激動。另一名觀眾則說，電影中描繪奧本海默內心掙扎的情節令他哽咽。

「奧本海默」也在長崎舉行的試映活動放映，80歲的倖存者朝長万左男(Masao Tomonaga)表示，這部電影令他印象深刻。「我曾以為這部電影中缺乏...原子彈倖存者的畫面會是個弱點」，「但事實上，奧本海默在數十個場景的台詞中表達了他對原子彈爆炸現實的震驚。這對我已經足夠了」。

美聯社報導，「日本原水爆被害者團體協議會」成員箕牧智之在3歲時經歷廣島原爆。他看了「奧本海默」在廣島的首映後表示，「看電影時，我一直在等待廣島原爆的那一幕出現，但沒有等到」。但箕牧表示：「當時的日本人究竟在想什麼？他們攻擊珍珠港，開啟了不可能期待勝利的戰爭。」

前廣島市長平岡敬也出席了「奧本海默」首映會，他批評電影「未充足呈現核武的恐怖」，只是為「原子彈是為拯救美國人性命」的說法背書。