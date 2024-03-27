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莫斯科恐攻案獲報143人失蹤 仍有95人下落不明 罹難人數恐上修

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日晚間發生恐怖襲擊，當局27日稍早證實迄今接獲多達143起失蹤人口報案，推斷實際罹難人數恐怕比目前公布的140人還多。（路透）
俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日晚間發生恐怖襲擊，當局27日稍早證實迄今接獲多達143起失蹤人口報案，推斷實際罹難人數恐怕比目前公布的140人還多。（路透）

英國衛報報導，俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日晚間發生恐怖襲擊，造成140人身亡、360人受傷，當局27日稍早證實，迄今接獲多達143起失蹤人口通報，而根據與安全部門有關的Telegram頻道，其中仍有95人下落不明，推斷實際罹難人數恐怕高於已公布人數。

俄國安全部門有關Telegram頻道Baza指出，上周番紅花城音樂廳（Crocus City Hall）遇襲後仍有95人下落不明，但他們沒有被列入官方公布的120名罹難者名單，而家屬從22日開始一直無法和他們取得聯繫。

俄國調查委員會聲明已確認84具遺體身分，目前無法確認其中是否包含已經被登記在罹難者名單上的死者。

由於恐攻襲擊者犯案後縱火焚燒音樂廳，導致屋頂坍塌，許多受害者因吸入濃煙而死亡。

俄國緊急服務消息人士透露，由於大火和坍塌導致多數遺體難以辨認，「很多人被找到的時候只有部分殘骸」。

俄羅斯衛生部門指出，此次恐攻造成360人受傷，包括11名兒童，目前傷者中仍有92人住院、205人接受門診治療。

俄國 俄羅斯 縱火

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