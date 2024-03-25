北韓認定「南韓交戰國」 正式廢統戰機構

北韓廢除對南韓統戰機構，宣稱已無存續必要；圖為領導人金正恩25日視察朝鮮人民軍的坦克部隊，同時探望士兵用餐。（路透）

北韓 對韓統戰機構--祖國統一民主主義戰線（下稱「祖國戰線」）中央委員會會議23日在平壤舉行，會議決定正式廢除民主戰線；會議認為南韓 是交戰國，認定單位已無存在之必要，因此決定裁撤。

據朝中社24日報導，會議強調，北韓勞動黨和共和國政府認為大韓民國近80年來始終將北韓當作「主敵」，且與外部勢力勾結謀求「瓦解北韓政權」和「吸收統一北韓」，其不是和解和統一的對象，而是頭號敵對國家、永遠的「主敵」，完全屬於其他國家，要重新確立朝韓關係和統一政策。

會議一致認為，朝韓關係已成為兩個敵對國之間的關係，兩個戰爭中的交戰國關係，民族統戰機構--祖國戰線中央委員會已沒有存續的必要。

「祖國戰線」於1949年正式成立，其前身為北北韓民主主義民族統一戰線委員會，由北韓勞動黨、北韓社會民主黨、北韓職業總同盟、北韓農業勞動者同盟等20多個政黨和社會團體組成，其間主要負責發表對韓聲明。

北韓國務委員會委員長金正恩 去年底將韓朝關係定性為「敵對交戰國」之後，踐行「韓朝六一五共同宣言」朝方委員會、祖國統一泛民族聯合朝方總部、民族和解協議會等北韓涉韓機構陸續解散。

南韓統一研究院一名官員指出，針對金正恩將南韓視為交戰國，可想而知今年北韓可能對南韓採取更強烈的攻擊。