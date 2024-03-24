以色列堅持攻拉法 馬克宏：強迫遷移構成戰爭罪

法國總統馬克宏。（路透）

法國總統馬克宏今天告訴以色列 總理內唐亞胡，在加薩 走廊南部拉法巿進行人員強迫遷移的作法將構成「戰爭罪」。

法新社報導，加薩走廊爆發激戰數月後，大部分加薩人逃到拉法（Rafah）避難。馬克宏（Emmanuel Macron）重申反對以軍在當地展開軍事行動，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 （Hamas）戰鬥。

今天與內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，馬克宏還就以色列22日宣布在被占領的約旦河西岸（West Bank）沒收800公頃土地一事予以「強烈譴責」。

倡議人士表示，以方宣告約旦河谷（Jordan Valley）北部地區為「國有土地」的作法是數十年以來奪取土地最多的單一行動。

馬克宏在通話中告訴內唐亞胡，他打算在聯合國安全理事會中提出一項呼籲「立即持久停火」的決議草案。他並且敦促以色列立即開放進入加薩的所有邊境關卡。

擬議的拉法地面攻勢面臨強烈國際反彈壓力，警告此舉將會造成大規模平民死傷、加深人道危機。不過以色列堅持，這是消滅哈瑪斯的必要之舉。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1160人死亡，主要是平民。有大約250人遭到哈瑪斯挾持為人質，其中數十人於去年11月為期一週停火期間獲釋。以方認為仍遭扣留的約130名人質當中，有33人推定已經罹難。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列對加薩走廊近6個月的報復性攻勢已經造成3萬2070人死亡，大多是婦女和兒童。