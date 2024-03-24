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歐盟擬課稅俄穀物 轉運其它地區不受限

編譯中心／綜合23日電

歐盟貿易執行委員22日表示，歐盟正尋求對俄羅斯進口穀物及相關進口產品徵收「禁止性關稅」(prohibitive tariffs)，來「掐斷」莫斯科用於入侵烏克蘭的金源。歐盟執委會的提案已提交給當日聚集在布魯塞爾召開峰會的歐盟領導人。

中央廣播電台報導，歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，新增加的制裁措施不適用於從歐盟轉運到其他市場的俄羅斯糧食，以免擾亂其他地區的糧食供應。

儘管歐盟針對俄羅斯大部分的經濟領域實施制裁，但一直避免針對俄國的農業或化肥產業，因為擔心這將破壞全球穀物市場的穩定，並損害亞洲和非洲的糧食安全。

杜姆布羅夫斯基斯表示，這些關稅將使俄羅斯進口產品「在商業上不可行」，並「有助於制止俄羅斯將偷來的烏克蘭糧食，非法出口到歐盟的做法」。

這項措施受到基輔的歡迎。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)21日向歐盟領導人抱怨說，俄羅斯穀物繼續「不受限制」地進入歐洲市場，而烏克蘭的進口卻受到限制，這是不公平的。

布魯塞爾一直在尋求加強對俄羅斯財政的壓力，在此之前，俄羅斯的資產在歐盟好幾輪的制裁中相繼被凍結，包括總統普亭(Vladimir Putin)等俄羅斯領導人也被針對，與俄羅斯的貿易也受到限制。

與此同時，歐盟執委會近來擴大對歐洲農民的讓步，他們一直在抗議收入下降，部分原因是從飽受戰爭蹂躪的烏克蘭進口糧食。

這項關稅徵收措施的實施對象包括白俄羅斯的商品；2022年，俄羅斯軍隊從白俄羅斯境內對鄰國烏克蘭發動全面入侵。據歐盟執委會稱，2023年，俄羅斯出口至歐盟的農產品出現成長。

白俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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