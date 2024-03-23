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日媒：T-4教練機老舊 美日擬共同研發後繼機種

中央社／東京23日綜合外電報導

日媒報導，日美兩國政府正協調共同研發航空自衛隊T-4教練機後繼機種，希望能在日本首相岸田文雄4月10日訪美與美國總統拜登會談時達成一致看法，並明確記載於成果文件上。

日本每日新聞報導，不只一位日美相關人士透露這項訊息。如果順利的話，這會是日美首次共同研發教練機，著眼目的除了降低生產成本外，也希望讓日本自衛隊與美軍從訓練階段就使用相同機體來強化彼此合作。

T-4是完全由日本自製的噴射機，最高時速可達約1040公里（約0.9馬赫），從1988年9月起正式服役，雖然主要用途是作為培養航空自衛隊飛官的教練機，但從1995年起也被航空自衛隊的「藍色衝擊波」飛行表演隊所使用。

不僅如此，當北韓過去進行核試驗時，T-4也負責調查大氣中放射性物質飛散狀況，可以看出T-4用途廣泛。

不過，T-4服役至今已逾35年，機體持續老舊，有看法認為，作為最新銳F-35匿蹤戰機及日英義等國共同研發次世代戰機的教練機，T-4已無法勝任相關訓練任務。

隨著人工智慧與通訊技術進化，空戰樣貌變得更複雜，對飛官所需技能的要求也愈來愈高。儘管航空自衛隊現役戰機包括跟美國採購的F-35與F-15，但透過從飛官養成階段就推動雙方的共通化，希望有助於未來因應相關課題與挑戰。

日本 拜登 岸田文雄

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