我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

2024全球超級選舉年 聯國憂心反移民論激增

編譯中心／綜合22日電
在地中海中部的一次搜救行動中，移民在13日得到非政府組織SOS Mediterranee運營的海洋維京號救援船的幫助。（路透）
在地中海中部的一次搜救行動中，移民在13日得到非政府組織SOS Mediterranee運營的海洋維京號救援船的幫助。（路透）

隨著2024年全球各地選舉將超過以往任何一年，聯合國國際移民組織秘書長波普表示，部分政治人物為了謀權而發表愈來愈多反移民言論，正對社會造成危害。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）將於11月總統大選再度對決引發各界高度關注，但今年也會舉行許多其他具有高風險的選舉。

去年成為國際移民組織（International Organization for Migration）首位女性秘書長的波普（Amy Pope）受訪時說道，許多選舉逼近，「世界各地的反移民言論增多…為競選火上加油」。

波普指出，政客正採取「一種非常容易的途徑，把社會中的任何問題都歸咎移民，無論是犯罪率、通貨膨脹、失業或安全問題」。

她還說，全球約有一半的民眾將於2024年參與投票，移民是「容易」成為攻擊的目標，因為「移民無法投票」。

在美國，移民可以說已成為總統大選的主要焦點之一，川普聲稱南部邊境出現「入侵」的情況，並於最近暗示，其中一些入境美國的人「不是人」。

波普表示，當任何群體被非人化，有關暴力的消息就會愈來愈多，有關歧視的報導也會愈來愈多，「歸根結柢，這對社會不利」。

她更強調，散播恐懼很少是根據當地正在發生的事情，「言論與現實並不相符」。

波普提到，一些反移民言論猖獗的國家實際上需要更多移民來維繫社會繁榮，因為歐洲各國勞動力嚴重短缺，「事實上，對於移民的需求不僅存在…而且在未來幾年還會相當顯著攀升。」

另據路透報導，移民政策寬鬆的加拿大21日宣布，將首度減少國內的臨時居民人數，未來3年削減約50萬人，並會首次設定臨時移民上限，第一個上限目標在今年9月設定，以解決住房短缺、基本服務吃緊等問題。

加拿大過去僅針對永久居民設定每年45萬人的上限，不過從今年秋天起，將首度把臨時居民人數也納入移民計畫管控。

移民部長米勒（Marc Miller）表示，政府計畫在未來3年內，將臨時居民數量從目前占總人口6.2%，減少至5%，「我們必須確保，進入我國的臨時居民人數維持在可持續發展的水平。」

加拿大今年擬批出的留學簽證總數將比去年大幅減少35%，當局還限制了學生配偶獲得工作許可的資格。

移民 加拿大 投票

上一則

英足新球衣 首相批亂改國旗

下一則

海地動亂與孤兒救助：《最後14堂星期二的課》作者艾爾邦平安撤離海地

延伸閱讀

法國參院否決歐盟加拿大經貿協定 衝擊馬克宏政府

法國參院否決歐盟加拿大經貿協定 衝擊馬克宏政府
2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增

2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增
俄31枚飛彈轟基輔 悉數遭擊落 防長宣布年底再擴軍

俄31枚飛彈轟基輔 悉數遭擊落 防長宣布年底再擴軍
千里之行——移民的足跡

千里之行——移民的足跡

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注