2024全球超級選舉年 聯國憂心反移民論激增

在地中海中部的一次搜救行動中，移民在13日得到非政府組織SOS Mediterranee運營的海洋維京號救援船的幫助。（路透）

隨著2024年全球各地選舉將超過以往任何一年，聯合國國際移民 組織秘書長波普表示，部分政治人物為了謀權而發表愈來愈多反移民言論，正對社會造成危害。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）將於11月總統大選再度對決引發各界高度關注，但今年也會舉行許多其他具有高風險的選舉。

去年成為國際移民組織（International Organization for Migration）首位女性秘書長的波普（Amy Pope）受訪時說道，許多選舉逼近，「世界各地的反移民言論增多…為競選火上加油」。

波普指出，政客正採取「一種非常容易的途徑，把社會中的任何問題都歸咎移民，無論是犯罪率、通貨膨脹、失業或安全問題」。

她還說，全球約有一半的民眾將於2024年參與投票 ，移民是「容易」成為攻擊的目標，因為「移民無法投票」。

在美國，移民可以說已成為總統大選的主要焦點之一，川普聲稱南部邊境出現「入侵」的情況，並於最近暗示，其中一些入境美國的人「不是人」。

波普表示，當任何群體被非人化，有關暴力的消息就會愈來愈多，有關歧視的報導也會愈來愈多，「歸根結柢，這對社會不利」。

她更強調，散播恐懼很少是根據當地正在發生的事情，「言論與現實並不相符」。

波普提到，一些反移民言論猖獗的國家實際上需要更多移民來維繫社會繁榮，因為歐洲各國勞動力嚴重短缺，「事實上，對於移民的需求不僅存在…而且在未來幾年還會相當顯著攀升。」

另據路透報導，移民政策寬鬆的加拿大 21日宣布，將首度減少國內的臨時居民人數，未來3年削減約50萬人，並會首次設定臨時移民上限，第一個上限目標在今年9月設定，以解決住房短缺、基本服務吃緊等問題。

加拿大過去僅針對永久居民設定每年45萬人的上限，不過從今年秋天起，將首度把臨時居民人數也納入移民計畫管控。

移民部長米勒（Marc Miller）表示，政府計畫在未來3年內，將臨時居民數量從目前占總人口6.2%，減少至5%，「我們必須確保，進入我國的臨時居民人數維持在可持續發展的水平。」

加拿大今年擬批出的留學簽證總數將比去年大幅減少35%，當局還限制了學生配偶獲得工作許可的資格。