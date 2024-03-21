我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

載980噸丙烯酸…南韓化學貨船日本外海翻覆 8死2失蹤

編譯徐榆涵／綜合20日電
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（視頻截圖）
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（視頻截圖）

日本「FBS福岡放送」報導，根據日本門司海上保安部消息，山口縣下關市的六連島附近海域於當地時間20日上午7時左右，一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，當局緊急出動直升機和4艘巡邏艇展開救援，船上11人有9人被直升機救起。日本海上保安部稍晚證實，獲救9人中已確認8人死亡。日方動員機船持續海空搜救失蹤兩人。

日本朝日新聞報導，截至下午3時15分，11人中有9人被直升機救起，獲救9人都有穿著救生衣。

這艘南韓籍貨船船上11名船員包括2名南韓人、8名印尼人和1名中國人，載送980噸的丙烯酸（又稱壓克力酸），目前尚未發現外洩入海。

這起事故發生在20日上午7時過後的日本山口縣下關市六連島海域。位於北九州市的門司海上保安部表示，當時接獲來自南韓籍的KEOYOUNG SUN化學品船求救通報表示「船身正在傾斜」，之後該化學品船就翻覆。

海上保安部等表示，已出動航機及巡邏船赴事發海域，加緊搜救另外兩名失蹤船組員。

海上保安部表示，這艘化學品船18日從日本兵庫縣姬路港出港，前往南韓蔚山的航程中遭遇惡劣天候，在向海上保安部提出申請後，20日凌晨在事發海域下錨停俥。

事發海域風速為每秒10公尺到15公尺、浪高約3.5米，海象惡劣；下關市清晨5時10分也觀測到每秒22.7公尺的最大瞬間風速。

福岡地方氣象台已發布警告山口縣等九州北部地區出現強風巨浪，敦促民眾20日下午前外出小心。

一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（...
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（視頻截圖）
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（...
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（視頻截圖）

日本 南韓 印尼

上一則

實現淨零排放關鍵 首屆核能峰會開幕

下一則

上任年餘 越南國家主席武文賞涉貪下台

延伸閱讀

南韓化學船載980噸丙烯酸在日本翻覆 8死2失蹤

南韓化學船載980噸丙烯酸在日本翻覆 8死2失蹤
日本茨城縣南部規模5.3地震 核電廠緊急停止運作

日本茨城縣南部規模5.3地震 核電廠緊急停止運作
中國與日本操作美債為何一個減碼一個加碼

中國與日本操作美債為何一個減碼一個加碼
日本富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

日本富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了