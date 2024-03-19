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普亭新任期首出訪 傳5月訪中會晤習近平 印度、北韓態度凸顯這事

編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）去年10月曾訪中會晤中國國家主席習近平（右）。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）去年10月曾訪中會晤中國國家主席習近平（右）。（路透）

路透19日引述5名匿名知情人士報導，俄羅斯總統普亭5月擬訪問中國，並與中國國家主席習近平晤談，這將是普亭新總統任期首次出訪。其中一人指出，普亭訪中可能落在5月下半；另有2人透露，普亭訪中日期應會早於習近平計畫中的歐洲行。

普亭訪中的消息由一名知情人士披露，並經4名人士獨立證實。普亭日前才在無實質競爭者的總統大選中壓倒性贏得另一個6年任期。多個西方國家18日抨擊該大選不公平且不民主。不過，中國、印度和北韓等國均恭賀普亭勝出，凸顯俄國2022年侵烏後，地緣政治陣營之間裂縫擴大。

目前克里姆林宮婉拒對訪中消息置評，中國外交部則未立即回應路透。

報導指出，美國和其盟國對俄、中實施制裁之際，中國近年卻和俄國強化貿易和軍事連結。2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭前幾天，普亭曾造訪北京，俄中當時還宣布彼此「無上限」的夥伴關係。

外交官和觀察人士先前預測，普亭連任後會以中國作為出訪首站。普亭預計5月7日正式就任下一任期。

普亭18日在其競選總部發表勝選談話，特別提到中國與去年3月曾訪俄的習近平，表示兩國過去20年來相輔相成，「我與中國國家主席間的個人友誼也是一份助力」。普亭說，接下來幾年俄中關係將進一步加強，以共創雙贏與造福兩國人民。普亭還重申，台灣是中國不可分割一部分，對北京不友善的國家或人士企圖拿台灣尋釁，注定徹底失敗。

路透引述中國海關資料指出，中俄貿易在去年1月至11月達到2,182億美元，超過兩國所設定以2024年為期提高雙邊貿易額至2,000億美元以上的目標。

習近平2月曾與普亭通話，表示中俄都應堅決反對外部勢力干預內部事務，此話劍指美國。

普亭 習近平 俄國

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