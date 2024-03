熊出沒釀5傷 斯洛伐克觀光小鎮宣布緊急狀態

中歐斯洛伐克一座觀光 小鎮發生熊攻擊民眾事件,造成5人受傷包括孩童,當局18日宣布緊急狀態 。當地幾天前才有1名女子死於類似意外,熊襲人事件在斯國有增加趨勢。

中央社引述法新社報導,這座觀光城鎮是利普托夫斯基米庫拉什(Liptovsky Mikulas),坐落靠近熱門滑雪勝地的塔特拉山脈(Tatra)山麓,距離首都布拉第斯拉瓦(Bratislava)將近300公里。

當地發言人表示,這隻熊17日在市中心待了約20分鐘,襲擊5人,然後回到樹林。

發言人說,5人被抓傷和咬傷,包括1名10歲兒童;在醫院接受治療的最年長者是1名72歲男子。

A brown bear was spotted barreling down a street in Slovakia after multiple people were reportedly seriously injured by the bear.



