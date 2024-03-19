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熊出沒釀5傷 斯洛伐克觀光小鎮宣布緊急狀態

中央社／布拉第斯拉瓦18日綜合外電報導
圖為熊示意圖。(取材自Pexels)
圖為熊示意圖。(取材自Pexels)

中歐斯洛伐克一座觀光小鎮發生熊攻擊民眾事件，造成5人受傷包括孩童，當局18日宣布緊急狀態。當地幾天前才有1名女子死於類似意外，熊襲人事件在斯國有增加趨勢。

中央社引述法新社報導，這座觀光城鎮是利普托夫斯基米庫拉什（Liptovsky Mikulas），坐落靠近熱門滑雪勝地的塔特拉山脈（Tatra）山麓，距離首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）將近300公里。

當地發言人表示，這隻熊17日在市中心待了約20分鐘，襲擊5人，然後回到樹林。

發言人說，5人被抓傷和咬傷，包括1名10歲兒童；在醫院接受治療的最年長者是1名72歲男子。

當局18日呼籲居民不要冒險到住宅區以外的地方，尤其晚上和清晨，因為熊還在遊蕩。

由獵戶、員警和野生動物專家組成的6個巡邏隊試圖在周圍地區尋找熊的下落。

英國廣播公司（BBC）報導，社群媒體上相關影片顯示，這隻熊沿路奔跑，一度撲向人行道上一名男子。

當地山谷地區15日曾發生另一起熊攻擊事件。有關人員說，一名31歲白俄羅斯女子被棕熊追趕後墜崖身亡。

根據環境部統計，斯洛伐克熊攻擊事件有增加趨勢，去年有20起類似事件，而2021年僅8起。

觀光 白俄羅斯 緊急狀態

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