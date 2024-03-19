捷克百日咳病例61年新高 市長未戴口罩挨轟

百日咳疫情 在歐洲各地升溫，捷克也不例外。然而過去一周來，不僅捷克官方防疫指南互相矛盾讓人困惑，同樣染病的布拉格市長史渥波達公開露面又不戴口罩 也引起爭議。

英國廣播公司（BBC）報導，捷克當局表示1月首周只有28名百日咳病例，染疫者現在卻已攀升至3084人，是1963年以來前所未見的人數。

百日咳是發生在肺部或呼吸道的傳染性疾病，感染初期跡象類似流鼻水、喉嚨痛等感冒症狀。但隨著病情加劇，大約一週後患者恐一連猛咳好幾分鐘，且症狀通常會於夜間惡化。

高齡80歲的史渥波達（Bohuslav Svoboda）既是國會議員也是知名婦產科醫師，他日前在國會健康委員會會議上不停咳嗽。

史渥波達指自己正在康復中，這是他接受抗生素療程的第6天，且已不再具有傳染力。儘管如此，一名同僚表示他仍應戴上口罩。

捷克公共衛生法規定，百日咳患者結束抗生素療程之前必須留在家中。捷克綠黨（Green Party）的布拉格（Prague）黨部因此以「散播傳染性疾病」為由對史渥波達提出刑事指控。

隨著百日咳病例持續增加，布拉格公衛當局主動出擊，致函通知布拉格各校，若班上出現一名確診者，所有未接種疫苗 的學童都得送回家以避免感染。

然而衛生部首席衛生官（Chief Hygiene Officer）斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）立刻在記者會上抨擊布拉格的作法，並強調學校無權出於預防，把未接種百日咳疫苗的學童送回家。

流行病學家對此不敢置信地搖頭，其中包括一名領導政府制定措施對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的流行病專家。他們指出，最近才修訂的衛生部指南，正要求採用布拉格當局建議的作法。