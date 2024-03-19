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航運業碳排按噸收費 47國贊成 年收8千億 研發低碳燃料助窮國轉型

編譯陳苓／綜合18日電
路透報導，國際海事組織（IMO）的會議上，歐盟、日本等47國提案，支持對航運業的溫室氣體排放收費。（美聯社）
路透報導，國際海事組織（IMO）的會議上，歐盟、日本等47國提案，支持對航運業的溫室氣體排放收費。（美聯社）

路透報導，全球航運業繳交碳稅的壓力大增，國際海事組織（IMO）的會議上，歐盟、日本等47國提案，支持對航運業的溫室氣體排放收費。

根據路透看到的文件，共計47個國家推出四項提案，要對航運業製造的碳排按噸計費。去年的氣候金融高峰會上，只有20國公開贊成對航運業徵收碳稅，本次會議的支持國家增加一倍以上。

贊成國家說，徵稅政策每年能取得逾800億美元，可用於投資研發低碳的航運燃料，並援助較貧窮的國家轉型。但中國和巴西等國反對，強調新稅將懲罰仰賴貿易的新興經濟體。

太平洋島國馬紹爾群島、萬那杜等提案，對每噸二氧化碳排放，徵收150美元。儘管這些島國的交通和貿易高度仰賴航運，多年來卻持續要求開徵碳稅。研究人員表示，150美元的碳價，能讓投資低碳的氨能驅動系統，與傳統船隻相比，具有經濟效益。

另一份提案由歐盟、日本、南韓等27國，及國際航運公會（ICS）等共同呈交，主張將航運碳排價格，與海運燃料的全球排放標準相結合。加拿大的提案也支持碳稅，但要求延後決定稅收如何使用。

而阿根廷、巴西、中國、挪威、阿拉伯聯合大公國等，則提議設定全球燃料排放濃度上限，違規者將遭罰款，以此作為航運碳稅的替代方案。這意味要是各國完全遵守燃料標準，碳排就無須繳費。

這些國家競相拉攏其他國家，包括多數尚未強力表態的非洲國家。

馬紹爾群島的IMO代表伊西達表示，徵稅是達成IMO目標的唯一可靠途徑。他說：「要是碳稅未能過關，還有替代選項嗎？我們已經同意某些目標，難道現在要重頭來過？」

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