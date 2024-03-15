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以襲加薩聯國救難中心 稱擊斃哈指揮官 被批向待援民眾開火

編譯中心／綜合14日電
聯合國估計，加薩至少四分之一人口、約57萬人面臨飢餓邊緣。圖為爭搶糧食的加薩難民。 （新華社）
聯合國估計，加薩至少四分之一人口、約57萬人面臨飢餓邊緣。圖為爭搶糧食的加薩難民。 （新華社）

以色列今天表示，以國對加薩南部聯合國糧食分發中心發動的空襲，擊斃以軍鎖定的一名哈瑪斯指揮官，巴勒斯坦官員說，這場攻擊造成另外4人喪命，包括1名聯合國工作人員；加薩衛生部則表示，以色列14日在加薩走廊發動兩起攻擊，造成至少29名巴勒斯坦人在等待領取援助物資時喪命。

路透報導，在第一起攻擊事件中，巴勒斯坦衛生官員稱，加薩中部的努塞拉特（Al-Nusseirat）難民營的一個援助物資分發中心遭到空襲，造成8人死亡。加薩衛生部指出，隨後以軍又向加薩北部環島等待援助卡車的人群開槍，造成至少21人死亡、150多人受傷。

以色列軍方表示正在調查這兩起事件。

而以色列軍方表示，這場空襲擊斃哈斯納（Mohammad Abu Hasna），稱哈斯納是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」武裝分子，他負責向哈瑪斯提供關於以軍位置的情報，「也參與控制人道援助行動並將物資分發給哈瑪斯恐怖分子」。

哈瑪斯在聲明中表示，哈斯納是警察部隊成員，譴責以軍殺害他是「懦弱的暗殺行為」，目的是為了擾亂援助物資的分發。

哈瑪斯確認遭擊斃的5人中，有1人是拉法（Rafah）緊急委員會負責人艾德（Nidal al-SheikhEid）。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，位於加薩南部拉法的其中一處設施遭到攻擊。加薩230萬名人口中目前約有一半在拉法避難。

UNRWA表示，這場攻擊造成5人死亡、22人受傷，死者包括至少1名UNRWA工作人員，又說先前曾向以軍提供UNRWA設施的座標。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「在糧食供應量即將耗盡、民眾普遍飢餓且某些區域發生饑荒的情況下，UNRWA僅存的分發中心之一今天遭遇攻擊。」

另一方面，一艘載滿200噸食品的物資船12日由賽普勒斯啟程前往加薩，這為「海路救援計畫」揭開序幕，但也凸顯國際援助的艱難。以色列現在仍全面掌控加薩陸路運輸，救援物資輸送速度緩慢，全境有超過57萬人（占加薩總人口四分之一）面臨飢荒邊緣，其中至少約30萬人集中於高度封鎖的加薩北部。

3月2日起美軍嘗試空投物資至北加薩，卻傳出包裹砸死5人的不幸意外，各界將希望放在海上人道走廊，但由於加薩一端的臨時港口尚未興建完成，糧食能否及時送達民眾手上仍是疑問，恐怕難以緩解30萬難民的緊急需求。

救援物資船載著200噸糧食，從賽普勒斯出發前往加薩。圖中覆蓋白布的區域即是糧食。...
救援物資船載著200噸糧食，從賽普勒斯出發前往加薩。圖中覆蓋白布的區域即是糧食。 （歐新社）

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