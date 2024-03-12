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罷診潮未歇逾5千人恐被吊銷執照 南韓開通熱線支持不罷工醫師

中央社／首爾12日綜合外電報導
南韓政府開通一條熱線支持不罷工醫生。圖為南韓光州醫院手術室。（美聯社）
南韓政府開通一條熱線支持不罷工醫生。圖為南韓光州醫院手術室。（美聯社）

南韓政府12日為醫師開通一條熱線，保健福祉部部長曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）表示，如果醫師不參加針對醫療改革的大規模罷工而面臨騷擾或同儕壓力，該熱線將為他們提供支持。

路透社報導，曹圭鴻為近來南韓政府的醫療改革辯護，他表示，這項改革包括增加醫學院學生數量，有利於實習醫師和住院醫師的工作條件，這也是近1萬2000名罷工實習醫師的主要訴求。

曹圭鴻指責一些年輕醫師騷擾那些決定不參加罷工或希望重返工作崗位的實習醫師。

曹圭鴻在一場監督醫師行動的政府會議上說：「政府將照顧好實習醫師，讓他們能夠重返工作崗位，無後顧之憂地留在病人身邊。」曹圭鴻指的是為此目的設立的熱線電話。

目前為期3週的實習醫師罷工幾乎沒有結束跡象，一些醫學教授也威脅提出辭呈，加入抗議活動。

曹圭鴻表示，截至昨天，已提前通知5556名罷工醫師，述明如果他們未能證明其離開工作崗位的行動合理，當局將開始吊銷他們的醫療執照。

改革措施計劃自2025年開始，每年將醫學院招生人數增加2000人，參與抗議的醫師對此最為不滿，稱這項規畫將惡化醫學教育品質，而且對改善薪資和工作條件無濟於事。

南韓政府表示，這項包裹改革計劃還包括提高重點領域醫師的薪資，確保大城市以外的地區能獲得適當的醫療服務。

這項醫療改革計畫增加了醫師的人數，得到民眾大力支持，但也有批評者指責總統尹錫悅在4月國會選舉前力推醫療改革，藉以獲取政治利益。

國立首爾大學（Seoul National University）醫學院教授們在一場會議上堅決表示，如果政府不就此一爭端尋求妥協，他們下週將辭職，加入威脅採取行動的另一家大型教學醫院教職員。

截至目前為止，大多數執業醫師或醫學院教授尚未直接加入抗議活動。

首爾大學病理學的鍾教授（Jin-Haeng Chung，音譯）表示，由於額外的工作量，醫學教授已經接近崩潰邊緣，但他支持實習醫師們的行動，稱「作為教授，我們不能離開學生身邊」。

罷工 南韓

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