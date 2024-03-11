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俄羅斯總統大選將登場 流亡者怨「專制選舉」：除了普亭會投給任何人

中央社／貝爾格勒11日綜合外電報導
數以百萬計居住在國外的俄羅斯人有資格投票，這次選舉很大程度上被視為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）加強控制權力的橡皮圖章。（美聯社）
數以百萬計居住在國外的俄羅斯人有資格投票，這次選舉很大程度上被視為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）加強控制權力的橡皮圖章。（美聯社）

俄羅斯流亡人士康斯坦丁（Konstantin）逃離家園，以免被徵召入伍到烏克蘭作戰，但他仍想在3月中旬舉行的俄國總統選舉中發聲，儘管沒有他可以投票支持的人選。

法新社報導，就像俄羅斯數以千計目前流亡塞爾維亞（Serbia）中的許多人一樣，他對祖國仍然非常關注，儘管那裡的政治局勢短期內發生變化的希望渺茫。

他沒錢，住在貝爾格勒（Belgrade）一間破舊的公寓裡，旅居國外的生活遇到挑戰。

但流亡給了這名26歲的年輕人政治喘息空間，這在家鄉難以想像。

他說：「在俄羅斯，你會因為任何事情被捕。」

他告訴法新社：「這不是一個問題，這是一個強有力的事實。」

由於反戰的俄羅斯總統參選人納德茲丁（Boris Nadezhdin）被取消資格，康斯坦丁說，他計畫投一張空白選票以示抗議。

他說：「這些選舉不是民主選舉。它們是專制選舉。」

數以百萬計居住在國外的俄羅斯人有資格投票，這次選舉很大程度上被視為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）加強控制權力的橡皮圖章。

投票在莫斯科設有外交使館的國家舉行，其中包括莫斯科認為「不友善」的國家。

根據俄羅斯中央選舉委員會網站，約有280個投票站將在約140個地區開放。

根據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，大多數投票站的開放時間將與俄羅斯國內相同，也就是從3月15日到17日，而一些大使館將提供提前投票的機會。

居住在貝爾格勒以北城市諾威薩（Novi Sad）的35歲俄羅斯人維克托（Viktor）說：「這是我的公民義務。除了普亭以外，我會投票給任何人。」

俄羅斯 投票 普亭

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