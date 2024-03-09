我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

聯合國：以色列屯墾區空前擴張創紀錄 巴勒斯坦建國夢恐破滅

中央社／日內瓦9日綜合外電報導
圖為戰火中的加薩。（路透社資料照）
圖為戰火中的加薩。（路透社資料照）

聯合國人權事務高級專員圖克說，以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區擴張規模已創下新高紀錄，恐怕會使巴勒斯坦建國的任何實際可能性破滅。

路透報導，圖克（Volker Turk）表示，以色列屯墾區的擴張程度，已形同以色列將本國人口遷移過去，他重申這種行為構成戰爭罪。

在以色列宣布於約旦河西岸（West Bank）建造新住房的計畫後，美國拜登（Joe Biden）政府2月已表示這些屯墾區「不符」國際法。

圖克的辦公室提出一份相關報告，將在本月底提交給位於日內瓦的聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）。圖克在伴隨報告的聲明中說：「（以色列）屯墾者暴力及屯墾相關違法行為，已達到令人震驚的新高程度，這恐怕會使建立一個可行巴勒斯坦國的任何實際可能性破滅。」

這份16頁報告是以聯合國自己的觀察和其他資料來源為基礎，記錄到截至2023年10月底的一年間，以色列於約旦河西岸新增2萬4300個住房單位，是自2017年開始觀察以來的最高紀錄。

報告還指出，在約旦河西岸，巴勒斯坦人遭受以色列屯墾者和以色列國家暴力對待的強度、嚴重度和頻率都大增，尤其在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動致命攻擊之後。

報告稱，自從以哈開戰以來，已有400多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊或屯墾者殺害。

以色列常駐聯合國日內瓦辦事處則表示，這份報告應納入去年有36名以色列人喪命一事。「普世皆有人權，但在巴勒斯坦恐怖主義下的以色列受害者，卻再三遭到聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights，OHCHR）忽視。」

以色列自1967年「六日戰爭」後占領約旦河西岸，聲稱依照聖經這片土地本屬於猶太人，當地的屯墾區也持續擴張。

根據以色列軍方的說法，他們正在約旦河西岸執行反恐行動，鎖定的是可疑好戰分子。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

上一則

葉門叛軍紅海發動攻擊 美擊落15架無人機

延伸閱讀

加拿大、瑞典恢復資助UNRWA 以色列批嚴重錯誤

加拿大、瑞典恢復資助UNRWA 以色列批嚴重錯誤
加薩情勢堪憂 加拿大恢復資助巴勒斯坦難民機構

加薩情勢堪憂 加拿大恢復資助巴勒斯坦難民機構
有關以色列建國 英20世紀初首相肖像遭親巴人士破壞

有關以色列建國 英20世紀初首相肖像遭親巴人士破壞
美歐闢海路援加薩 90歲婦因「梅西」躲過劫難

美歐闢海路援加薩 90歲婦因「梅西」躲過劫難

熱門新聞

南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福