9成醫師罷工 南韓擴大護士行醫做這些事

南韓政府8日起正式實施「關於調整護理師工作試點項目的補充措施」，准許護理師代行部分醫師職能；圖為南韓光州醫院手術室。（美聯社）

南韓 92.9％的實習和住院醫師集體罷工 已超過半個月，為填補醫療空缺，當局於8日正式實施護士代行部分醫師職能的試點措施。南韓政府官員並透露，可能推動醫師助理（Physician Assistant）法制化。

南韓護士在一線醫療的「行醫」範圍，將進一步擴大。據中時新聞網引述韓聯社報導，南韓政府於7日推出《關於調整護士工作試點項目的補充措施》，為護士進行診療服務提供指引。南韓護士將按照工作能力分為「高級實踐護士」（APN）、「責任護士」（暫稱，屬醫師助理）和「普通護士」。

根據措施，除判斷死亡等大法院（最高法院）用判例禁止的5種非醫師行醫行為，及拍X光片、代理手術、全身麻醉、開具藥品處方等9種行為外，護士在所屬機構最高負責人的同意下，可進行診療活動。

即日起，南韓上述三大類護士均可在有急救需求時實施心肺復甦，有權決定注射急救藥物，採集血液等各種樣本，還可進行心電圖、超音波、新冠檢查。高級實踐護士和責任護士在受委託的前提下，可對病人進行檢查和開具藥品處方，還可擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件。

韓聯社引述總統辦公室官員說法，這次措施是為了明確規範護理人員在醫療現場的角色，除讓護理人員能代行原由住院醫師擔綱的部分業務，保障國民健康，另一方面也希望藉此將至今護理人員相關規定不清之處確實法制化。

護理師團體藉這次機會也要求將醫師助理法制化。不過，雖然總統辦公室明確表達出將從醫師助理制度開始推動體制內變革，但就護理人員業務規範修訂等問題，尚未決定以護理法修法、醫療法修法或其他方式進行。

南韓保健福祉部表示，已向罷工相關人員發送通知提醒採取行政處分，並已啟動懲處離崗醫師的程序。南韓各大醫學院院長因此紛紛請辭。