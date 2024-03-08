紅海危機首見傷亡 葉門叛軍攻擊商船3死4傷 美二波空襲

葉門青年運動成員7日在葉門首都沙那遊行，宣示支持巴勒斯坦。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，美軍中央司令部證實，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」6日襲擊亞丁灣船舶造成大火，導致三人死亡、至少四人受傷，其中三人重傷，這是青年運動攻擊紅海商船以來首次有人員死亡。

消息指出，掛有巴貝多旗幟的商船True Confidence號，載有來自印度、越南 和菲律賓等國共20名船員，以及斯里蘭卡 和尼泊爾等3名護衛員，由沙烏地阿拉伯吉達前往中國連雲港市，運有鋼鐵產品和卡車。

該船於6日上午11點30分在距離葉門城市亞丁西南方93公里處，遭到青年運動飛彈擊中引發大火，船員棄船逃生；事故造成3人死亡、至少4人受傷，其中3人重傷。

船東表示，死亡的船員包括兩名菲律賓人和一名越南人。

英國海事貿易行動辦公室指出，True Confidence號收到自稱「葉門海軍」的無線電呼叫，並被告知改變航向；隨後附近船隻回報發生巨響，並冒出大量濃煙。

事發後，以美國為首的國際海上聯合護衛隊出動為該船及其船員提供支援；歐盟非洲之角海上安全中心也表示正在進行救援和打撈工作。

美軍中央司令部在社群媒體表示，「葉門青年運動組織肆無忌憚的攻擊危害全球貿易及國際船員生命」。

英國駐葉門大使館表示，本次船員之死「令人悲痛，是青年運動彈襲國際船舶無可避免的後果」，並且疾呼停止以武力威脅商船。

青年運動則回應是True Confidence號無視海事警告。青年運動自以巴衝突後持續以支持巴勒斯坦為由攻擊行經紅海商船。

攻擊行動後，青年運動旗下電視台Al-Masirah TV報導6日晚間，以美國為首的兩波空襲擊中青年運動在紅海港市荷台達的國際機場。

青年運動在聲明中宣稱True Confidence號是「美國船舶」，可是美方發言人表示該船「目前沒有和任何美國公司有關聯」。該船註冊地址在賴比瑞亞，由希臘公司Third January Maritime Ltd負責營運。

美聯社報導，該船過去隸屬美橡樹資本管理公司。