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聯合國報告：以虐巴囚 毆打、性暴力、放狗咬人樣樣來

編譯中心╱綜合7日電
聯合國內部調查報告曝光，千名獲釋的巴勒斯坦囚犯稱拘留和審訊時遭嚴重虐待，對此國防軍駁斥虛假說詞。圖為巴勒斯坦被拘捕者遭以軍蒙眼並送往審訊。(美聯社)
聯合國內部調查報告曝光，千名獲釋的巴勒斯坦囚犯稱拘留和審訊時遭嚴重虐待，對此國防軍駁斥虛假說詞。圖為巴勒斯坦被拘捕者遭以軍蒙眼並送往審訊。(美聯社)

一份聯合國內部調查報告曝光，千名獲釋的巴勒斯坦囚犯稱拘留和審訊時遭嚴重虐待，包括性侵害、鈍器毆打、放狗咬人，有人甚至被逼坐上電子探針導致肛門燒傷，最終因傷口感染不治身亡；對此，以色列國防軍以全面否認。

英國衛報報導，該份報告由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）撰寫，訪談去年12月從克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）獲釋的1002名巴勒斯坦囚犯。目前預估還有超過4000名巴勒斯坦人被關在以色列設在加薩的拘留中心，包括兒童。

以色列國會今年1月通過立法，允許國安機構在不提供律師的情況下將被拘補者關押180天。

獲釋囚犯稱，以色列獄卒「藉由毆打和其他虐待與威脅手段逼供和獲取行動情報」。

UNRWA報告指出，「其中的不當對待包括肢體暴力、強迫長時間維持單一姿勢、威脅傷害被拘捕者及其家屬、放狗攻擊、命令學動物或被人便溺、製造過度噪音、拒絕提供飲食和如廁、禁止祈禱、長時間上銬導致開放傷口和擦挫傷。」

受訪者描述，「毆打包括用金屬棒、槍托和靴子鈍器擊打頭部、肩膀、腎臟、頸部、背部和腿部，部分情況下更造成肋骨骨折、肩關節分離和持久性損傷」，「有些人被關到籠子裡然後受到狗的攻擊，包括小孩在內，有的人被放出來以後身上還能看見狗咬傷的疤。」

除此之外，許多被拘捕者遭到性暴力對待，不過並未提及強暴。一些女性被拘捕者表示被蒙住眼睛時遭到士兵觸摸身體部位，還有部分男性囚犯的生殖器遭毆打。此外，「一名被拘捕者被命令坐在電子探針，造成肛門燒傷，幾周後依然可見傷疤」。

報告中的指控無法獲得獨立驗證，可是和衛報獲得的說法及人權團體蒐集的資料相符。

對於聯合國報告內容，以色列國防軍全面否認，「拘留或審訊期間施虐違背國防軍價值觀及命令，因此是明令禁止的」。

另據中央社引述法新社報導，美國C-130運輸機7日向加薩走廊空投援助物資，這是美軍不到一周內第三度與約旦聯合行動，從空中對加薩伸援。

美軍中央司令部表示：「美國C-130運輸機空投超過3萬8000份餐食，以及在加薩北部提供拯救人命的人道援助，好讓平民百姓能獲得重要物資。」

約旦軍方發布的聲明則提到，比利時、荷蘭、埃及、法國飛機也參與這次空投任務。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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