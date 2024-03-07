尹錫悅譴責罷工重申嚴懲 警首傳喚醫生 多名醫學會高層遭境管
南韓政府今天舉行國務會議，總統尹錫悅親自主持，他嚴厲譴責醫師的集體罷工「未盡己身義務」，重申將依法嚴處相關人員，並決議撥用1285億韓元（約9670萬美元）預備金，填補住院醫師罷工帶來的醫療空缺及混亂；警方同時也首度傳訊罷工醫師問話。
尹錫悅指出，「國家依憲法第36條負有保護國民健康的義務，醫師也有應依法避免國民健康受到危害的義務」，他強調，為了保護國民生命健康，政府發給醫師執照同時也必須嚴格依法進行管理，「醫師的自由與權利也伴隨著責任」。
他嚴厲譴責「醫師的集體行動不僅未盡己身義務，也動搖自由法治社會的根本」，表示政府會依法嚴正應對這類危害國民生命的非法集體行動。
此外，南韓警方今天針對醫生大規模請辭罷工，首度傳喚一名醫生問話，這起事件已導致南韓醫院陷入混亂。
站在抗議行動最前線的南韓醫學會（Korean MedicalAssociation）之前便稱，政府增招醫學生的計畫將破壞醫療服務品質。如今這個醫學會已有多個辦公室遭警搜索，多位高層也遭控違反醫療法，並被列為出境管制對象。
央廣引述法新社報導，南韓醫學會成員、65歲的外科醫生朱秀虎(Joo Soo-ho)，被控「協助和教唆」抗議行動，他今天現身首爾都會區警察局接受訊問，他說，「教唆指控罪根本無法成立，因為我們從未教唆」實習醫務人員集體辭職。
路透報導，警方表示，接下來幾天將陸續通知南韓醫學會其他高層接受問話。
南韓政府2月初公布2025學年度起每年將大幅增招2000名醫學生，引發以年輕住院醫師為主的請辭罷工潮，政府將此視為醫師集體行動，但醫界則主張請辭、罷工皆出自醫師個人意願，並非組織行動。
截至4日為止，仍有近9000名醫師未回到工作崗位，保健福祉部5日起陸續向確認未履行復工命令的醫師發送扣留執照3個月的行政處分事前通知，預計可能一個月發送完畢；後續將考慮受文者提出意見，由當局判斷是否進行處分。
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