尹錫悅譴責罷工重申嚴懲 警首傳喚醫生 多名醫學會高層遭境管

在全國數千名見習醫生持續罷工之際，南韓勞動部長（右）在慰問大田的一家醫院時鼓勵醫務人員。 （歐新社）

南韓 政府今天舉行國務會議，總統尹錫悅親自主持，他嚴厲譴責醫師的集體罷工 「未盡己身義務」，重申將依法嚴處相關人員，並決議撥用1285億韓元（約9670萬美元）預備金，填補住院醫師罷工帶來的醫療空缺及混亂；警方同時也首度傳訊罷工醫師問話。

尹錫悅指出，「國家依憲法第36條負有保護國民健康的義務，醫師也有應依法避免國民健康受到危害的義務」，他強調，為了保護國民生命健康，政府發給醫師執照同時也必須嚴格依法進行管理，「醫師的自由與權利也伴隨著責任」。

他嚴厲譴責「醫師的集體行動不僅未盡己身義務，也動搖自由法治社會的根本」，表示政府會依法嚴正應對這類危害國民生命的非法集體行動。

此外，南韓警方今天針對醫生大規模請辭罷工，首度傳喚一名醫生問話，這起事件已導致南韓醫院陷入混亂。

站在抗議行動最前線的南韓醫學會（Korean MedicalAssociation）之前便稱，政府增招醫學生的計畫將破壞醫療服務品質。如今這個醫學會已有多個辦公室遭警搜索，多位高層也遭控違反醫療法，並被列為出境管制對象。

央廣引述法新社報導，南韓醫學會成員、65歲的外科醫生朱秀虎(Joo Soo-ho)，被控「協助和教唆」抗議行動，他今天現身首爾都會區警察局接受訊問，他說，「教唆指控罪根本無法成立，因為我們從未教唆」實習醫務人員集體辭職。

路透報導，警方表示，接下來幾天將陸續通知南韓醫學會其他高層接受問話。

南韓政府2月初公布2025學年度起每年將大幅增招2000名醫學生，引發以年輕住院醫師為主的請辭罷工潮，政府將此視為醫師集體行動，但醫界則主張請辭、罷工皆出自醫師個人意願，並非組織行動。