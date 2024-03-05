以哈戰爭效應 英示警：恐襲風險911後新高

一名巴勒斯坦婦女日前在加薩醫院，照顧在以色列襲擊中受傷的女孩。（路透）

英國安全部門透露，英國現正面臨自2001年美國911恐襲以來最高的恐襲風險，有組織恐怖主義行動或孤狼式襲擊的風險大增。安全部門官員警告，在以哈衝突爆發後，英國年輕的穆斯林特別容易陷入極端主義；資深保守黨政治人物表示，以哈衝突後，恐怖組織更易籌集資金、招攬成員及為行動找藉口。

綜合媒體報導，英國情報人員截獲極端分子的對話達到911恐襲以來新高，有國會議員向「每日郵報」表示，極端主義言論正不斷增加，就像美國911恐襲時仇恨情况激增般。自去年12月起，安全部門官員已攔截到有關潛在襲擊陰謀的「對話」，跟國會議員舉行多次秘密會議。

消息人士指出，英國很大風險發生類似2005年導致39人死的倫敦「七七恐襲」，或像2013年5月英兵里格比被殺的孤狼襲擊。

安全部門官員警告，在哈馬斯突襲以色列 及以軍向加沙展開軍事行動後，英國年輕的穆斯林特別容易陷入極端主義，有資深保守黨人稱，因爆發以哈戰爭，恐怖組織更易籌集資金、招攬成員及為行動找藉口。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，以哈衝突已讓巴勒斯坦成了一個火藥桶，戰火可能會因此愈燒愈廣。他彙整最新人權報告指出，全球爆發55起衝突，對數百萬人造成毀滅性影響，流離失所和人道危機已經達到前所未有的規模，「我深感擔憂的是，在這個火藥桶中，任何一點火花就可能導致戰火擴散，影響中東每一個國家，以及其他地區。」

另據中時新聞網報導，哈瑪斯 政治委員納伊姆（Basim Naim）表示，無法向以色列提供人質名單，「現在我們不可能確切地知道誰還活著，誰因以色列的轟炸而喪生，或誰因以色列的封鎖而因飢餓而喪生。因為人質被收容在不同地區，被不同團體看守，因此我們呼籲停火，以便能夠收集資料。」

他再次重申哈瑪斯的要求，除非以色列結束戰爭，國防軍全面撤出加薩 ，否則哈瑪斯不會同意交換人質。

另一方面，哈瑪斯已提交了他們指定的巴勒斯坦囚犯，並且說「現在球已在以色列手上。」

哈瑪斯官員沒有透露囚犯的姓名。但是至少20名正在服無期徒刑的巴勒斯坦人被列入。