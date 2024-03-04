以色列極端正統派免參軍 世俗派怒：寄生蟲

在以色列，信仰猶太教正統派的猶太人可獲豁免參與以色列國防軍的兵役。自去年10月7日以哈衝突以來，圍繞這群宗教保守派是否有義務服兵役的問題引發爭論。（路透）

以哈戰爭持續延燒，隨著以色列 人被徵召參戰，以國長期拒絕服兵役的猶太教極端正統派（Ultra-Orthodox）引發世俗派的憤怒，也讓以色列總理內唐亞胡陷入政治困境。

據中時新聞網報導，在以色列，信仰猶太教正統派的猶太人可獲豁免兵役，被以國世俗民眾稱為「寄生蟲」。自去年10月7日以哈衝突以來，圍繞這群宗教保守派是否有義務服兵役的問題引發爭論。

以色列極端正統派人數有近130萬人，這得益於每名婦女至少生育6個孩子以上的高生育率，而以色列全國平均生育率為2.5個。他們奉行「寧可去死，也不要去參軍！」的理念，光是去年，就有6.6萬名人免服兵役。

報導指出，由於以色列自去年10月27日發動地面入侵以來，已在加薩 失去242名士兵，當局打算將男子的徵兵期限從32個月延長至36個月。以色列國防部長葛朗特呼籲結束長期豁免兵役，無疑投下一枚政治重磅炸彈，他說，「我們都必須承擔這個負擔。」

內唐亞胡隨即表示，他打算「為（極端正統派）加入軍隊或民事服務找到一項協議，即使不是每個人都滿意」。他警告說，在戰爭期間這樣做會「阻礙一切」，導致他的執政聯盟瓦解並引發選舉。

內唐亞胡長期以來被認為是極端正統派「社區的保護者」，他的聯盟包括2個主要宗教性的極端正統政黨，神諭黨（Shas）和「聯合律法猶太教黨」（United Torah Judaism）。

不過，以色列一位前高級軍官稱，軍隊不急於徵募極端正統派教徒，「他們不是優秀的戰士，在戰爭期間，我們沒有時間花好幾個月來訓練這些未受過宗教教育以外教育的人。」

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）持續激戰同時，遭圍困的這塊巴勒斯坦土地深陷糧食短缺。

據巴哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部3日通報，當地過去24小時有90人死於戰火，使得以色列與哈瑪斯戰爭的死亡總數來到3萬410人。