我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約市議會擬禁市府設庇護所居住時限

遭虜人質家屬帶頭…數以千計以色列人遊行 盼囚於加薩走廊人質獲釋

中央社／耶路撒冷2日綜合外電報導
數以千計以色列人今天抵達耶路撒冷，希望向政府施壓，確保被囚於加薩走廊的人質獲釋。值此之際，談判代表正準備在埃及首都開羅重啟包含交換人質的休戰談判。（路透）
數以千計以色列人今天抵達耶路撒冷，希望向政府施壓，確保被囚於加薩走廊的人質獲釋。值此之際，談判代表正準備在埃及首都開羅重啟包含交換人質的休戰談判。（路透）

數以千計以色列人今天抵達耶路撒冷，希望向政府施壓，確保被囚於加薩走廊的人質獲釋。值此之際，談判代表正準備在埃及首都開羅重啟包含交換人質的休戰談判。

法新社報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日發動攻擊，引發近5個月的戰爭以來，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府面臨越來越大的國內壓力。

民眾要求將以色列稱仍留在加薩走廊（Gaza Strip）的130名人質帶回，包括31名被認定已死亡的俘虜。

法新社根據官方數據估計，在對以色列南部發動的史無前例突襲中，哈瑪斯劫持了約250名以色列人和外國人，並造成約1160人死亡，其中大部分是平民。

路透社報導，示威行列由遭巴勒斯坦武裝分子劫持的人質家屬帶領，沿著蜿蜒的公路往耶路撒冷前進，在日落時分抵達。

他們高舉以色列國旗、黃色氣球和印有人質臉孔的海報，從去年10月遇襲的一個地點出發，進行為期4天的遊行，預計會有更多抗議者加入內唐亞胡官邸外的集會。

加薩休戰談判預計明天在開羅重啟。美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，希望能在3月10日開始的穆斯林齋戒月（Ramadan）前達成停火協議。

若達成協議，數十名人質可能獲釋。

哈瑪斯治下的加薩衛生部稱，以色列為消滅哈瑪斯而發動的報復性軍事行動已造成加薩走廊3萬320人喪生，其中大多為婦女和兒童。

以色列媒體估計，抵達耶路撒冷的人數約為1萬5000人。

去年11月一週休戰期間獲釋的人質萊姆柏格（Gabriela Leimberg）告訴法新社：「我們將一起把…被劫持的人帶回家。」

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

像被巨浪捲走 日長野雪崩倖存者還原當下驚險狀況：拚命將手伸出雪堆

延伸閱讀

哈瑪斯稱24至48小時內或能促成加薩停火 但關鍵是「這國」

哈瑪斯稱24至48小時內或能促成加薩停火 但關鍵是「這國」
美官員：以色列大致同意停火協議 只待哈瑪斯點頭

美官員：以色列大致同意停火協議 只待哈瑪斯點頭
加薩糧援站爆發意外後 美國首度空投援助物資

加薩糧援站爆發意外後 美國首度空投援助物資
哈瑪斯：又有7名人質被以色列炸死

哈瑪斯：又有7名人質被以色列炸死

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學