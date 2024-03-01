我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

紐國火山爆發釀22死 法院判5旅遊業者「罔顧旅客安全」賠千萬紐幣

編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭懷特島火山2019年底爆發，造成22人不幸身亡。（美聯社）
紐西蘭懷特島火山2019年底爆發，造成22人不幸身亡。（美聯社）

紐西蘭懷特島火山（White Island）2019年底爆發，造成22人不幸身亡，當時有多家旅行社正帶領遊客在島上觀光，卻沒有確保旅客安全，因此法院最近下令，涉事的其中5家旅遊公司必須支付逾1000萬紐幣（約608.6萬美元）的賠償金，並面臨約260萬紐幣（約158.3萬美元）罰款。

衛報報導，2019年12月9日火山爆發時，懷特島上有47人，許多倖存者被灼熱氣體和灰燼嚴重燒傷。大多數受害者來自澳洲、美國和馬來西亞等國際旅客。

法庭文件顯示，旅遊業者White Island Tours、Volcanic Air Safaris、Kahu New Zealand 和Aerius以及負責管理懷特島的Whakaari Management公司沒有確保島上遊客安全。

2024年2月23日，奧克蘭地方法院判決指出，Whakaari Management公司必須支付488萬紐幣的賠償金，White Island Tours需支付500萬紐幣，而Volcanic Air Safaris則需支付33萬紐幣。

由於涉事的5家公司中有些處於清算狀態、不再交易或財務狀況不佳，因此判決出爐後，旅遊業者紛紛求情，表示他們無力償還罰款，但法官認為，即便如此，他們也應被處以經濟處罰。

據了解，White Island Tours和Volcanic Air Safaris公司將動用保險來支付部分賠償金，但他們似乎無法支付剩餘罰款和賠償金。

澳洲 觀光 奧克蘭

上一則

地緣政經分裂正拖累跨國協商：G20財長會公報難產、WTO談判卡關

延伸閱讀

全球豪宅價格去年上漲3.1% 馬尼拉漲最凶 今年將以這城市最火熱

全球豪宅價格去年上漲3.1% 馬尼拉漲最凶 今年將以這城市最火熱
NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要
拉斯維加斯大道上的蒂芙尼 熱帶花園酒店將改建MLB球場

拉斯維加斯大道上的蒂芙尼 熱帶花園酒店將改建MLB球場
NBA／不勝唏噓 公牛無人參與明星周活動 1980年來首見

NBA／不勝唏噓 公牛無人參與明星周活動 1980年來首見

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵