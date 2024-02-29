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披露英軍助烏發射長程飛彈 德總理挨轟轉移焦點「完全不負責任」

編譯周辰陽／即時報導
德國總理蕭茲28日出席每周例行內閣會議。（歐新社）
德國總理蕭茲28日出席每周例行內閣會議。（歐新社）

德國總理蕭茲近日表示，不會把德國金牛座（Taurus）飛彈拿去援助烏克蘭，同時披露英軍官兵正在支援烏軍發射英國援烏的暴風影（Storm Shadow）飛彈，遭英方政治人物指控「明目張膽濫用情報」。

英國已提供長射程的暴風影飛彈給烏克蘭，每日電訊報28報導，蕭茲正承受日益增加的壓力，要求軍援烏克蘭長程飛彈，以干擾俄軍補給線與阻止進一步占領烏方國土。但蕭茲26日指出，德國金牛座飛彈會需要士兵在現場協助，並引用了英法兩國對暴風影飛彈系統的做法，辯稱跟進將讓德國成為「戰爭參與方」。

美聯社報導，蕭茲當時表示，「英國與法國對目標控制與配套措施的做法，德國辦不到，每一個處理過金牛座系統的人都知道這一點」。

蕭茲同時被問道，是否擔心德軍官兵將不得不前往烏克蘭以控制飛彈瞄準的目標時，他表示，「在任何時間與地點，德國官兵都不得跟這個（金牛座）系統到達的目標有聯繫」，隨後補了一句，「在德國也不行」。

每日電訊報指出，英國眾所周知提供了俄羅斯目標的情資，但還不清楚給予實地發射暴風影飛彈的烏軍何種程度的支持，蕭茲此番發言則被視為危及現場的英方軍事跟外交人員。

英國下議院國防委員會前主席埃爾伍德（Tobias Ellwood MP）就表示，「這是明目張膽濫用情報，刻意打算讓外界注意力從德國不願用國內長程飛彈武裝烏克蘭轉開，肯定會被俄羅斯用來升高危機程度（up the escalator ladder）」。德國在野的基督教民主黨（CDU）資深議員洛特根（Norbert Röttgen）也批評，蕭茲的聲明「完全不負責任」。

英國政府27日宣布，已在烏克蘭國內部署「少量」官兵，僅指有些人參加了醫療培訓。英方國防消息人士告訴每日電訊報，蕭茲對英軍官兵在烏克蘭發揮作用的推測，加深了駐在烏國外交與其他人士安全的顧慮，還增加了俄羅斯在英國領土的潛在海外情報行動威脅。

德國 蕭茲 烏克蘭

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