韓萬醫罷工 患者成人球 護理師頂上補醫療真空

南韓衛生部長表示，南韓國護理師在法律保護下擔任一些醫生的角色，填補醫生抗議罷工造成的醫療真空。(歐新社)

南韓 實習和住院醫師的罷工 行動進入第八天，逼近萬人請辭，各大醫院量能驟減，陸續傳出患者求診無門案例，包括一名呼吸困難的新生兒。南韓衛生部長27日表示，南韓護理師已獲法律保障，可操作一些通常由醫師執行的醫療程序，填補醫療真空，當局也試圖減實習和住院醫師罷工給醫院工作人員帶來的負擔。

路透報導，為抗議政府增加醫學院招生人數，來解決醫療人力不足問題，南韓實習和住院醫師上周展開罷工後，護理人員抱怨他們不僅要面對繁重的工作，還得承受法律風險。

在超過三分之一年輕醫生以集體請辭、罷工方式抗議後，各大醫院服務受到影響，急診室開始拒絕接收患者，手術和其他醫療程序被迫取消或延後。

南韓保健福祉部部長曹圭鴻表示，政府正在推動一項「依法保護在醫療機構內執行醫療程序的護理人員」計畫，而他們可執行的工作範圍將由醫院決定。

早前有患者痛批醫生將病人當成「人質」，而急診患者則因這場大罷工成醫療人球；綜合朝鮮日報、韓聯社報導，23日有一名8旬婦人遭7家醫療院所急診拒收，老婦最終因心跳驟停死在救護車上。據說這名老婦是癌末在家安寧照護的患者，因病情惡化送醫，有消防急救官員表示這與醫院缺乏人手沒有直接關連。

南部昌原市（Changwon）25日有個出生不到1個月的新生兒呼吸困難，從家中由救護車送醫，當地5家綜合醫院均以「致人力短缺無法收治」為由拒收，經過3個小時，嬰兒終於送進離家60公里遠的晉州（Jinju）一所綜合醫院收治，所幸狀況安好。

慶尚南道22日至26日通報緊急醫療送醫延誤事件，患者年齡分別為10多歲、20多歲、70多歲，3人都遇上超過50分鐘找不到醫院收治的困境。

南韓政府已邀請罷工醫師進行對話，但雙方還未碰面。未參與罷工的高級醫生和私人執業醫生也舉行集會，敦促政府取消上述計畫。