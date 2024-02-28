我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

韓萬醫罷工 患者成人球 護理師頂上補醫療真空

編譯中心╱綜合27日電
南韓衛生部長表示，南韓國護理師在法律保護下擔任一些醫生的角色，填補醫生抗議罷工造成的醫療真空。(歐新社)
南韓衛生部長表示，南韓國護理師在法律保護下擔任一些醫生的角色，填補醫生抗議罷工造成的醫療真空。(歐新社)

南韓實習和住院醫師的罷工行動進入第八天，逼近萬人請辭，各大醫院量能驟減，陸續傳出患者求診無門案例，包括一名呼吸困難的新生兒。南韓衛生部長27日表示，南韓護理師已獲法律保障，可操作一些通常由醫師執行的醫療程序，填補醫療真空，當局也試圖減實習和住院醫師罷工給醫院工作人員帶來的負擔。

路透報導，為抗議政府增加醫學院招生人數，來解決醫療人力不足問題，南韓實習和住院醫師上周展開罷工後，護理人員抱怨他們不僅要面對繁重的工作，還得承受法律風險。

在超過三分之一年輕醫生以集體請辭、罷工方式抗議後，各大醫院服務受到影響，急診室開始拒絕接收患者，手術和其他醫療程序被迫取消或延後。

南韓保健福祉部部長曹圭鴻表示，政府正在推動一項「依法保護在醫療機構內執行醫療程序的護理人員」計畫，而他們可執行的工作範圍將由醫院決定。

早前有患者痛批醫生將病人當成「人質」，而急診患者則因這場大罷工成醫療人球；綜合朝鮮日報、韓聯社報導，23日有一名8旬婦人遭7家醫療院所急診拒收，老婦最終因心跳驟停死在救護車上。據說這名老婦是癌末在家安寧照護的患者，因病情惡化送醫，有消防急救官員表示這與醫院缺乏人手沒有直接關連。

南部昌原市（Changwon）25日有個出生不到1個月的新生兒呼吸困難，從家中由救護車送醫，當地5家綜合醫院均以「致人力短缺無法收治」為由拒收，經過3個小時，嬰兒終於送進離家60公里遠的晉州（Jinju）一所綜合醫院收治，所幸狀況安好。

慶尚南道22日至26日通報緊急醫療送醫延誤事件，患者年齡分別為10多歲、20多歲、70多歲，3人都遇上超過50分鐘找不到醫院收治的困境。

南韓政府已邀請罷工醫師進行對話，但雙方還未碰面。未參與罷工的高級醫生和私人執業醫生也舉行集會，敦促政府取消上述計畫。

罷工 南韓

上一則

英王堂妹夫金斯頓45歲猝逝 王室震驚

下一則

法總統提議派兵助烏 美、歐、北約都搖頭

延伸閱讀

南韓醫界罷工邁第7天 超過1萬名實習醫生辭職、9006人罷工

南韓醫界罷工邁第7天 超過1萬名實習醫生辭職、9006人罷工
南韓政府態度放軟 喊話罷工實習醫2月底前返工將不究責

南韓政府態度放軟 喊話罷工實習醫2月底前返工將不究責
招生名額將增65%…實習醫生罷工抗議擴招醫學生 南韓政府下令復工

招生名額將增65%…實習醫生罷工抗議擴招醫學生 南韓政府下令復工
艾菲爾鐵塔員工發動罷工 巴黎地標暫停開放

艾菲爾鐵塔員工發動罷工 巴黎地標暫停開放

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚