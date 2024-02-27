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印度「無人」火車暴衝 時速100行駛70公里

編譯中心／綜合26日電

印度傳出1列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛70公里，印度鐵路公司26日表示，已下令展開調查。

據報導，約有53節車廂的貨運火車25日從北部查摩與克什米爾省向旁遮普省出發，直到被放置在軌道上的木塊阻擋才停下。

印度北方鐵路公司發言人庫瑪表示，「我們已下令展開調查」，並提到這起事故沒有造成人員傷亡。

拍到這列火車以時速100公里前進的影片在社群媒體瘋傳。

當地媒體報導，事故發生時，這列火車在查摩一個火車站停靠更換乘務人員。在機車長和機車助理下車後，火車開始沿著斜坡滑動。

印度官員表示，火車在帕坦科特車站停下來，機車長下車前忘記拉手煞車，因此火車開始在崎嶇的軌道上行駛。這列53節車廂運載著石頭的貨運列車以時速100公里穿過約五個車站，然後在烏奇巴西停下。

官員們說：「在鐵軌上放置木塊以阻止火車後，火車停了下來。目前尚無人員傷亡。」為避免意外，路線上所有鐵道交叉口都被關閉。

這是每天載運上千萬人次乘客的陳舊印度鐵路網發生的最新事件。去年6月，印度巴拉索爾曾發生重大火車事故，當時一列客運火車撞上一列靜止的貨運火車後，數節車廂出軌，再撞上另一列往相反方向行駛的客運火車，造成至少275人死亡，1200人受傷，是印度20多年來最嚴重火車事故。

印度 社群媒體 巴西

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