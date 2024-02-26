我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治療憂鬱症 這3種運動最有效

等待通膨數據 股指由高點回落

成功甦醒…撐過月球2周夜晚 日本登月器SLIM回應JAXA指令

編譯高詣軒／即時報導
由月球車LEV-2在月球表面拍攝的日本登月器SLIM；圖由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位提供。（美聯社）
由月球車LEV-2在月球表面拍攝的日本登月器SLIM；圖由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位提供。（美聯社）

日本小型無人月球探測器SLIM於1月順利登月，日本成為第5個達成月球軟著陸的國家。法新社26日報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在社群媒體說，SLIM撐過長達2周的月球夜晚甦醒，「25日我們傳送了一項指令，SLIM有回應」。

SLIM最初著陸角度不理想，使其太陽能發電板方向錯誤。隨著太陽角度改變，SLIM一度甦醒2天，以高規格相機就一座隕石坑執行科學觀察。月球夜晚來臨時，SLIM重回休眠。JAXA此前不確定它能否重新甦醒，因為SLIM未針對月球夜晚的嚴酷條件設計，

不過JAXA在26日說，SLIM成功在月球表面度過夜晚，並維持其通訊功能；和SLIM的通訊很快就中止，因為月球仍是白天，通訊設備的溫度非常高，但正在準備於相關儀器溫度充分冷卻後恢復運作。

SLIM因其「精準著陸」科技而有「月球狙擊手」之稱，1月20日順利登陸於目標著陸區域內，對於近年歷經一連串失敗的日本太空計畫是一大勝利。但SLIM降落時因引擎問題，最後登陸角度傾測，太陽能板朝向西方而非上方。

JAXA本月稍早也於多年延宕和前2次嘗試失敗後，慶祝新型H3火箭2號機發射成功。日本之後，正設法登月的國家包括俄羅斯、南韓、阿拉伯聯合大公國等。

至於美國，22日達成阿波羅計畫時代以來第一次太空船登月；由美國航太總署（NASA）資助、一家民間企業打造的無人登陸器「奧德修斯號」登陸月球南極附近。該業者說，奧德修斯號可能翻倒，不過地面控制人員致力從其下載資料和表面攝影。

日本 太空 社群媒體

上一則

斯洛伐克總理：北約及歐盟部分國家考慮派兵烏克蘭

下一則

日本東電：2/28起排放第4波「核處理水」

延伸閱讀

日天皇華誕慶祝酒會 賴清德：盼520上任後加強與日合作

日天皇華誕慶祝酒會 賴清德：盼520上任後加強與日合作
奧德修斯號登月1腳被夾 干擾通訊

奧德修斯號登月1腳被夾 干擾通訊
中國載人探月太空船命名「夢舟」 寓意太空夢

中國載人探月太空船命名「夢舟」 寓意太空夢
民間太空飛行器「奧德修斯號」翻倒在月球表面…安然無恙

民間太空飛行器「奧德修斯號」翻倒在月球表面…安然無恙

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」