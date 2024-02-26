成功甦醒…撐過月球2周夜晚 日本登月器SLIM回應JAXA指令

由月球車LEV-2在月球表面拍攝的日本登月器SLIM；圖由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位提供。（美聯社）

日本 小型無人月球探測器SLIM於1月順利登月，日本成為第5個達成月球軟著陸的國家。法新社26日報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在社群媒體 說，SLIM撐過長達2周的月球夜晚甦醒，「25日我們傳送了一項指令，SLIM有回應」。

SLIM最初著陸角度不理想，使其太陽能發電板方向錯誤。隨著太陽角度改變，SLIM一度甦醒2天，以高規格相機就一座隕石坑執行科學觀察。月球夜晚來臨時，SLIM重回休眠。JAXA此前不確定它能否重新甦醒，因為SLIM未針對月球夜晚的嚴酷條件設計，

不過JAXA在26日說，SLIM成功在月球表面度過夜晚，並維持其通訊功能；和SLIM的通訊很快就中止，因為月球仍是白天，通訊設備的溫度非常高，但正在準備於相關儀器溫度充分冷卻後恢復運作。

SLIM因其「精準著陸」科技而有「月球狙擊手」之稱，1月20日順利登陸於目標著陸區域內，對於近年歷經一連串失敗的日本太空 計畫是一大勝利。但SLIM降落時因引擎問題，最後登陸角度傾測，太陽能板朝向西方而非上方。

JAXA本月稍早也於多年延宕和前2次嘗試失敗後，慶祝新型H3火箭2號機發射成功。日本之後，正設法登月的國家包括俄羅斯、南韓、阿拉伯聯合大公國等。

至於美國，22日達成阿波羅計畫時代以來第一次太空船登月；由美國航太總署（NASA）資助、一家民間企業打造的無人登陸器「奧德修斯號」登陸月球南極附近。該業者說，奧德修斯號可能翻倒，不過地面控制人員致力從其下載資料和表面攝影。