我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙班森賀盜賊 劫華裔老婦首飾 開車專找老人下手

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

62歲台男東大寺遇死劫 79歲肇事者暴衝50公尺闖禍 目擊者曝碰撞聲驚人

編譯高詣軒／即時報導
日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人，一名62歲台灣吳姓男子遭撞後宣告不治。（取材自YouTube）
日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人，一名62歲台灣吳姓男子遭撞後宣告不治。（取材自YouTube）

日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，一名62歲台灣吳姓男子遭暴衝汽車撞上，送醫後宣告不治，另有一名日本男性腰部骨折重傷。根據日本電視台25日報導，79歲肇事駕駛是當地土產店老闆，據了解肇事當時車輛在人行道暴衝約50公尺，

媒體指出，事發地點位在當地土產店外步道，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人；該車輛從店門口到最終停下地點約距離50公尺。有目擊者稱，車輛以相當高的速度撞上，發出令人驚嚇的碰撞聲。

另據中央社引述日媒報導，警方最初以過失駕駛傷害罪當場逮捕池永明，隨後將罪嫌改為過失駕駛致死傷罪。警方說，嫌犯當時正開車載貨到他的店面，卻誤將油門當剎車。

日本傷者來自長野縣，其友人表示，該車突然暴衝撞傷傷者。另一名任職奈良公園事務所的男子則稱，事發時汽車以高速撞倒兩人，在周圍引發騷動。

日網千則留言痛批東大寺車禍：高齡者駕駛的汽車是凶器

編譯羅方妤／即時報導

日本讀賣新聞報導，日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人，一名62歲台灣吳姓男子遭撞後宣告不治。警方說，嫌犯當時正開車載貨到他的店面，卻誤將油門當剎車。

這起事件引起日本網友強烈批評，他們在新聞下方留言質疑「為何駕照沒有年齡上限」，或是批評「高齡者誤踩汽車踏板造成死傷事故明顯已成為社會問題」，目前留言累計超過1500則。

一則有將近萬人點擊有同感按鈕的留言指出，「難道不能採取要求在都市的長者繳回駕照，並加強鄉村地區換照條件等措施嗎」。這則留言下約有166則回應，其中多人表示，他們曾看過有長者拄著拐杖走下汽車駕駛座，很懷疑這些長者能否分辨剎車和油門。更有人很激動地表示，高齡者駕駛的汽車根本就是凶器。

也有留言緩頰稱，即使是20多歲年輕人也會踩錯汽車踏板，因此希望汽車能配備安全輔助功能。另一則留言則說，或許這類事故發生後會採取嚴格措施，像是在行人通行繁忙時段禁止車輛在這些路口通行等。

遊客在日本奈良東大寺大佛殿外合照，2020年資料照，示意圖。（美聯社）
遊客在日本奈良東大寺大佛殿外合照，2020年資料照，示意圖。（美聯社）

日本 駕照

上一則

降落前「猝死機上」 59歲英國男搭機時身亡 妻子就在身旁

延伸閱讀

效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望

效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望
足球／曾於英超奪冠 日3屆世足國腳岡崎慎司將退休

足球／曾於英超奪冠 日3屆世足國腳岡崎慎司將退休
台孕產婦死亡率為日本4倍、南韓1.5倍 與2原因有關

台孕產婦死亡率為日本4倍、南韓1.5倍 與2原因有關
日貓咪經濟學效益1年上看166億 養貓增多2原因

日貓咪經濟學效益1年上看166億 養貓增多2原因

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應