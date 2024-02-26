62歲台男東大寺遇死劫 79歲肇事者暴衝50公尺闖禍 目擊者曝碰撞聲驚人

日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人，一名62歲台灣吳姓男子遭撞後宣告不治。（取材自YouTube）

日本 奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，一名62歲台灣吳姓男子遭暴衝汽車撞上，送醫後宣告不治，另有一名日本男性腰部骨折重傷。根據日本電視台25日報導，79歲肇事駕駛是當地土產店老闆，據了解肇事當時車輛在人行道暴衝約50公尺，

媒體指出，事發地點位在當地土產店外步道，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人；該車輛從店門口到最終停下地點約距離50公尺。有目擊者稱，車輛以相當高的速度撞上，發出令人驚嚇的碰撞聲。

另據中央社引述日媒報導，警方最初以過失駕駛傷害罪當場逮捕池永明，隨後將罪嫌改為過失駕駛致死傷罪。警方說，嫌犯當時正開車載貨到他的店面，卻誤將油門當剎車。

日本傷者來自長野縣，其友人表示，該車突然暴衝撞傷傷者。另一名任職奈良公園事務所的男子則稱，事發時汽車以高速撞倒兩人，在周圍引發騷動。

日網千則留言痛批東大寺車禍：高齡者駕駛的汽車是凶器

編譯羅方妤／即時報導

日本讀賣新聞報導，日本奈良市東大寺附近當地25日上午發生死亡車禍，79歲日本男子池永明駕駛的車輛暴衝，撞上在步道上的2人，一名62歲台灣吳姓男子遭撞後宣告不治。警方說，嫌犯當時正開車載貨到他的店面，卻誤將油門當剎車。

這起事件引起日本網友強烈批評，他們在新聞下方留言質疑「為何駕照 沒有年齡上限」，或是批評「高齡者誤踩汽車踏板造成死傷事故明顯已成為社會問題」，目前留言累計超過1500則。

一則有將近萬人點擊有同感按鈕的留言指出，「難道不能採取要求在都市的長者繳回駕照，並加強鄉村地區換照條件等措施嗎」。這則留言下約有166則回應，其中多人表示，他們曾看過有長者拄著拐杖走下汽車駕駛座，很懷疑這些長者能否分辨剎車和油門。更有人很激動地表示，高齡者駕駛的汽車根本就是凶器。