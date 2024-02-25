我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

從Google到三星 MWC各廠商重點不意外將是這技術

220萬人瀕臨饑荒…以色列擬持續參與停火談判 各界憂加薩處境每況愈下

中央社／耶路撒冷24日綜合外電報導
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯交戰逾4個月，以國戰時內閣已討論人質協議及停火的談判後續事宜，但各界日益憂心，飽受戰火摧殘的加薩走廊平民面臨的處境每況愈下。圖為示威者和一名戴著描繪以色列總理內唐亞胡面具的人，在抗議以色列政府時使用水槍後做出手勢。（路透）
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯交戰逾4個月，以國戰時內閣已討論人質協議及停火的談判後續事宜，但各界日益憂心，飽受戰火摧殘的加薩走廊平民面臨的處境每況愈下。圖為示威者和一名戴著描繪以色列總理內唐亞胡面具的人，在抗議以色列政府時使用水槍後做出手勢。（路透）

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯交戰逾4個月，以國戰時內閣已討論人質協議及停火的談判後續事宜，但各界日益憂心，飽受戰火摧殘的加薩走廊平民面臨的處境每況愈下。

法新社報導，根據以色列官員說法和當地媒體報導，先前赴法國巴黎參與釋放人質協議新一輪談判的以色列代表團已返國，並於今天晚間向以色列戰時內閣匯報。

內閣會議召開前不久，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）接受電視台訪問表示：「代表團已從巴黎返國，或許有達成協議的空間。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，內閣會議將討論「後續談判事宜」。

當地媒體之後報導，這場會議達成結論，以色列內閣同意未來幾天將派代表團到卡達繼續談判。

以色列國內要求政府救回被哈瑪斯（Hamas）俘虜人質的壓力同樣漸漲，今晚有數千人聚集在特拉維夫（Tel Aviv）現被稱為「人質廣場」（Hostages Square）的地方，要求當局更迅速採取行動。

遭以國軍隊圍困的加薩走廊（Gaza Strip）陷入物資短缺困境已逾4個月，世界糧食計劃署（World Food Programme）本週指出，他們的團隊通報當地面臨「前所未見的絕望」，同時聯合國警告有220萬民眾瀕臨饑荒。

當地物資即將耗盡，援助機構因戰火無法進入加薩走廊，試圖開進去的卡車也被瘋狂洗劫。

當地居民只好以腐爛玉米的殘渣、不適合人類食用的動物飼料或樹葉為食。

加薩走廊衛生部今天表示，加薩市（Gaza City）有一名兩個月大的嬰孩死於營養不良。

拯救兒童基金會（Save the Children）指出，只要以色列政府繼續阻撓援助物資進入加薩，爆發饑荒的風險就會持續升高。

但以色列方面提出允許援助進到加薩走廊的數據，稱開戰以來有1萬3000輛運載救濟物資的卡車駛進加薩。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

約20國艾里賽宮會商 展現歐洲力挺烏克蘭姿態

延伸閱讀

內唐亞胡：必定對拉法採軍事行動 數周內可獲完全勝利

內唐亞胡：必定對拉法採軍事行動 數周內可獲完全勝利
內唐亞胡首提加薩戰後計畫 非哈瑪斯巴勒斯坦人治理

內唐亞胡首提加薩戰後計畫 非哈瑪斯巴勒斯坦人治理
停火還在談 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

停火還在談 以色列空襲加薩最後堡壘拉法
威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開