納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡

俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前猝死獄中，死因遭疑不單純。(歐新社)

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）日前猝死獄中，死因遭疑不單純。俄羅斯流亡人士透露，納瓦尼是心臟被一拳打死，「這是前蘇聯國家安全委員會（KGB）特種部隊的老方法」；而哀悼者在各地獻花致哀也惹惱克里姆林宮，有報導指出，已經有致哀者收到徵召令，將被送到烏克蘭打仗。

英國泰晤士報報導，俄羅斯流亡人士和人權活動家奧塞奇金（Vladimir Osechkin）表示，納瓦尼身上的瘀傷符合「一拳」處決方式；他說，「這是前蘇聯國家安全委員會特種部隊的一種老方法，他們訓練特工一拳重擊胸口來殺害對手，這是KGB的標誌。」據了解，KGB特種部隊使用單拳暗殺技術，以避免留下任何死因跡象。

奧塞奇金是俄羅斯人權團體網站「Gulagu.net」創辦人，他表示，消息來自在納瓦尼生前關押地、位於俄羅斯極北之地的IK-3聯邦監獄 （IK-3 Penal Colony）工作的知情人士。

他聲稱，納瓦尼身亡前一天被迫在露天單獨禁閉室待2.5至4小時，當地溫度可能降至-27℃。囚犯在戶外的時間通常不會超過1小時。

奧塞奇金表示，「我認為他們先讓他長時間待在寒冷環境中，讓他的血液循環減慢至最低程度，降低身體強度，有經驗的特工有就能輕易在幾秒鐘內殺死一個人。」

截至目前，俄羅斯當局仍扣押納瓦尼遺體，並且未能給出令人信服的死因。該國國家監獄管理局聲稱，納瓦尼在散步途中身感不適後身亡，也有消息指是血栓導致。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）指責普亭政權使用神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害她丈夫，不過奧塞奇金表示不太可能，畢竟在監獄系統控制下，要殺人有很多選擇，「使用諾維喬克會在身體留下痕跡，並會直接將問題聯結到普亭身上。」

此外，納瓦尼猝逝引發各地哀悼顯然惹惱當局，報導指出，在聖彼得堡至少六人在獻花致哀回家後收到兵單，俄國人權團體表示，這些人優先被派往前線烏克蘭的機率很高。