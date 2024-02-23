我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前猝死獄中，死因遭疑不單純。(歐新社)
俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前猝死獄中，死因遭疑不單純。(歐新社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前猝死獄中，死因遭疑不單純。俄羅斯流亡人士透露，納瓦尼是心臟被一拳打死，「這是前蘇聯國家安全委員會（KGB）特種部隊的老方法」；而哀悼者在各地獻花致哀也惹惱克里姆林宮，有報導指出，已經有致哀者收到徵召令，將被送到烏克蘭打仗。

英國泰晤士報報導，俄羅斯流亡人士和人權活動家奧塞奇金（Vladimir Osechkin）表示，納瓦尼身上的瘀傷符合「一拳」處決方式；他說，「這是前蘇聯國家安全委員會特種部隊的一種老方法，他們訓練特工一拳重擊胸口來殺害對手，這是KGB的標誌。」據了解，KGB特種部隊使用單拳暗殺技術，以避免留下任何死因跡象。

奧塞奇金是俄羅斯人權團體網站「Gulagu.net」創辦人，他表示，消息來自在納瓦尼生前關押地、位於俄羅斯極北之地的IK-3聯邦監獄（IK-3 Penal Colony）工作的知情人士。

他聲稱，納瓦尼身亡前一天被迫在露天單獨禁閉室待2.5至4小時，當地溫度可能降至-27℃。囚犯在戶外的時間通常不會超過1小時。

奧塞奇金表示，「我認為他們先讓他長時間待在寒冷環境中，讓他的血液循環減慢至最低程度，降低身體強度，有經驗的特工有就能輕易在幾秒鐘內殺死一個人。」

截至目前，俄羅斯當局仍扣押納瓦尼遺體，並且未能給出令人信服的死因。該國國家監獄管理局聲稱，納瓦尼在散步途中身感不適後身亡，也有消息指是血栓導致。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）指責普亭政權使用神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害她丈夫，不過奧塞奇金表示不太可能，畢竟在監獄系統控制下，要殺人有很多選擇，「使用諾維喬克會在身體留下痕跡，並會直接將問題聯結到普亭身上。」

此外，納瓦尼猝逝引發各地哀悼顯然惹惱當局，報導指出，在聖彼得堡至少六人在獻花致哀回家後收到兵單，俄國人權團體表示，這些人優先被派往前線烏克蘭的機率很高。

報導指出，徵召令是老招了，俄烏戰爭初期，克里姆林宮就曾用這一招對付反戰人士，示威者收到兵單，直接發配烏克蘭前線作戰。

俄國聖彼得堡街頭19日有納瓦尼的畫像、鮮花與象徵不熄的抗議烈火。(美聯社)
俄國聖彼得堡街頭19日有納瓦尼的畫像、鮮花與象徵不熄的抗議烈火。(美聯社)

納瓦尼 俄羅斯 監獄

上一則

停火還在談 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

下一則

又向西推進一步？俄稱拿下烏東村莊 伊朗援俄400枚飛彈

延伸閱讀

拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字

拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字
拜登會晤納瓦尼遺孀 美預告打擊俄羅斯制裁超過500項

拜登會晤納瓦尼遺孀 美預告打擊俄羅斯制裁超過500項
納瓦尼母親探視兒子遺體 控調查人員原計畫秘密下葬

納瓦尼母親探視兒子遺體 控調查人員原計畫秘密下葬
傳納瓦尼遭心臟一拳擊殺 蘇聯時代KGB老招

傳納瓦尼遭心臟一拳擊殺 蘇聯時代KGB老招

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨