納瓦尼遺體遭扣留母提告 俄法院3月開庭 英國率先制裁

俄羅斯 已故反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）的盟友21日說，俄國極北地區（FarNorth）一座法院預計在3月4日開庭審理納瓦尼母親提出的一樁訴訟案，她要求探視兒子遺體卻持續遭拒。

中央社引述法新社報導，納瓦尼16日在IK-3監獄逝世後，其母柳德米拉‧納瓦納亞（LyudmilaNavalnaya）啟程前往這座偏遠的監獄，但抵達後卻不被允許探視兒子遺體。柳德米拉懇請總統普亭 （Vladimir Putin）釋放她兒子的遺體。

塔斯社（TASS）報導，這座法院已收到納瓦尼母親針對「非法行動」的訴狀，屆時將閉門審理這樁案件。

柳德米拉在一段影片中呼籲普亭讓她探視兒子遺體，「請讓我見我兒子最後一面。我要求立刻釋放納瓦尼的遺體，我才能以人道的方式安葬他。」

納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）也呼應這項請求，她要求當局允許納瓦尼「有尊嚴地下葬」。普亭對此不予置評或回應。

另外，英國同日率先就俄羅斯反對派領袖納瓦尼死亡案，宣布制裁俄方相關個人。英國外交部宣布制裁6名獄方管理高層，並要求俄方即刻將遺體交付納瓦尼家屬、確保調查工作的完整與透明度。

英國外相卡麥隆指出，俄羅斯當局明顯視納瓦尼為威脅，多次試圖讓他噤聲。

據悉，俄羅斯監獄系統普遍存在人權侵害事件；前身為蘇聯勞改營、位於永凍氣候帶的IK-3更是條件特別惡劣之一。

目前有總計超過1900名個人及實體，名列英國政府的俄羅斯制裁清單，其中超過1700名個人及實體是在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後遭制裁。