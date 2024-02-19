我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西方軍援延宕 澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

膽固醇太高 專家不碰5食物

招生名額將增65%…實習醫生罷工抗議擴招醫學生 南韓政府下令復工

中央社／首爾19日綜合外電報導
在實習醫生為抗議政府擴大招收醫學院學生而集體請辭後，南韓政府今天下令他們返回工作崗位，並正考慮使用軍醫因應人力短缺問題。圖為首爾總統府附近舉行的反對政府醫療政策的抗議活動中，抗議者高喊口號。（歐新社）
在實習醫生為抗議政府擴大招收醫學院學生而集體請辭後，南韓政府今天下令他們返回工作崗位，並正考慮使用軍醫因應人力短缺問題。圖為首爾總統府附近舉行的反對政府醫療政策的抗議活動中，抗議者高喊口號。（歐新社）

在實習醫生為抗議政府擴大招收醫學院學生而集體請辭後，南韓政府今天下令他們返回工作崗位，並正考慮使用軍醫因應人力短缺問題。

南韓表示，該國是已開發國家中醫生與人口比例最低的國家之一，政府正在大力推動增加醫生數量，部分原因是幫助人口快速老化的社會。

但醫生強烈反對政府大幅提高醫學院招生人數的新計畫，宣稱這將損害服務品質。批評人士說，醫生主要擔心改革可能會侵蝕他們的薪資和社會地位。

儘管政府威脅採取法律行動，數百名實習醫生今天還是遞交辭呈，並準備從明天開始罷工

南韓保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守在記者會上說，政府已經向所有實習醫生「下達維持治療的命令」，他指的是防止醫療從業人員罷工的法律措施。

根據南韓醫療法規，被視為必要工作者的醫生被限制大規模罷工。

他說：「我懇求實習醫生不要背棄病人。」還說政府將視察醫院，核查醫生是否加入罷工。

警方警告，他們可能會逮捕罷工的「主要煽動者」。

醫生培訓改革計畫要求從2025年開始，醫學院招生名額將增加65%。

培訓改革計畫很受到民眾歡迎，專家認為民眾已經厭倦在醫院的漫長等待時間。南韓蓋洛普最近的民調顯示，超過75%受訪者支持改革計畫，無論受訪者的政治派別為何。

但這項改革計畫卻引起醫生強烈反對，南韓醫學會（Korean Medical Association）說，政府的法律行動威脅類似「獵巫行動」，並聲稱該計畫將建立「古巴式的社會主義醫療體系」。

南韓 罷工 古巴

上一則

馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

下一則

西方軍援延宕 澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

延伸閱讀

德國央行：經濟恐連兩季萎縮 可能陷入技術性衰退

德國央行：經濟恐連兩季萎縮 可能陷入技術性衰退
艾菲爾鐵塔員工發動罷工 巴黎地標暫停開放

艾菲爾鐵塔員工發動罷工 巴黎地標暫停開放
韓2700醫師請辭 抗議醫學院擴招 為何房市震盪？

韓2700醫師請辭 抗議醫學院擴招 為何房市震盪？
抗議擴招醫學系生 南韓實習醫生將罷工 保健部搶先下令不得離崗

抗議擴招醫學系生 南韓實習醫生將罷工 保健部搶先下令不得離崗

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救