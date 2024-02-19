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屍橫遍野 巴紐部落持槍陷駁火增至64死 在野黨籲徹查槍械來源

編譯盧思綸／即時報導
太平洋國家巴布亞紐幾內亞北部高地恩加省18日爆發部落衝突，敵對部落Ambulin和Sikin陷入槍戰，死亡人數增加至64人，是該國近來史上規模最大的衝突事件。（取材自X）
太平洋國家巴布亞紐幾內亞北部高地恩加省18日爆發部落衝突，敵對部落Ambulin和Sikin陷入槍戰，死亡人數增加至64人，是該國近來史上規模最大的衝突事件。（取材自X）

半島電視台報導，太平洋國家巴布亞紐幾內亞北部高地恩加省（Enga Province）於當地時間18日爆發部落衝突，敵對部落Ambulin和Sikin陷入槍戰，目前死亡人數增加至64人，是該國近來史上規模最大的衝突事件。

巴布亞紐幾內亞郵報（Post-Courier）引述當地警方表示，恩加省瓦佩納曼達縣（Wapenamanda District）黎明時分傳出突襲，隨後雙方部落及各自盟友持AK47、M4卡賓槍等「高功率槍枝」陷入駁火，截至當日上午，路邊、草叢和山丘「屍橫遍野」。

澳洲廣播公司（ABC）指出，最新衝突和去年釀成60死的武裝事件是兩個相同敵對部落。

該國警察部門高級官員卡卡斯（George Kakas）稍早表示，此次衝突「可能是該省乃至國內所有高地至今最大的殺戮事件」。

法新社表示當地警方收到現場影片和照片，路邊躺著被剝光衣服、血跡斑斑的遺體，一輛平板卡車後方堆滿屍體。

巴紐在野黨呼籲政府盡快採取行動，包括在當地部署軍隊，「呼籲政府立刻查清槍械子彈來源，解決這種無意義的暴力局面」。

澳洲總理艾班尼斯19日接受電台訪問描述衝突消息令人相當不安，「我們正在提供巴布亞紐幾內亞大量支援，尤其是在警察培訓和國家安全方面」。

幾內亞 澳洲

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