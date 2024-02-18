約旦美軍遇襲釀3死 傳伊朗聖城部隊指揮官曾訪巴格達籲「低調行事」

伊朗革命衛隊的「聖城部隊」指揮官的卡阿尼，攝於2022年4月。（路透）

美軍駐約旦基地「22號塔」1月28日遇襲，3名美軍身亡，華府將此歸咎於親伊朗 的伊拉克民兵。路透18日引述多名消息人士報導，事發後伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官卡阿尼29日就造訪巴格達，和數名當地武裝團體代表會面，顯示伊朗希望避免衝突擴大。其後，這些團體對美軍的攻擊就趨緩。

10名消息人士向路透說，卡阿尼向這些武裝派系表示，使美國人流血恐怕會引來美方重大報復。卡阿尼並說這些民兵應該低調行事，以免美軍襲擊自家高層指揮官、打擊關鍵基礎建設，甚至直接報復伊朗。

卡阿尼前任的已故聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，就是在2020年遭美國無人機擊斃。除了某一派系起初未同意之外，大多數民兵團體都對卡阿尼從善如流；伊朗支持的團體「真主黨旅」隔日就宣布暫緩攻擊。

路透指出，駐伊拉克、敘利亞的美軍自從本月4日就沒有再遇襲。相較下，卡阿尼到訪巴格達之前的2周內，有逾20起攻擊。一名親伊朗的伊拉克武裝團體高層指揮官向路透說，若無卡阿尼直接介入，「當初不可能說服真主黨旅暫停軍事行動，以讓緊張趨緩」。

卡阿尼出訪巴格達的消息此前曾被伊拉克媒體報導，但並未表明卡阿尼發言細節和對後續攻勢的影響。卡阿尼、聖城部隊、美國白宮 及國防部皆未立即回應路透報導。路透的消息來源包括3名伊朗官員、1名伊拉克安全高官、3名伊拉克什葉派政治人物、4名親伊朗伊拉克民兵人士和4名關注伊拉克的外交官。

伊朗革命衛隊一向和黎巴嫩、葉門等地的親伊朗盟友合作。卡阿尼看似出訪成功，凸顯伊朗對伊拉克武裝團體施展的影響力。5名消息人士說，巴格達當局和美國、伊朗皆是盟友，全球少見，正試圖避免伊拉克再成為外國勢力的戰場，並在約旦的襲擊事件後，要求伊朗協助克制相關團體。

在伊拉克的武裝團體時而強化施壓、時而趨緩，目的是將美軍趕出伊拉克。美國目前在伊拉克駐軍約2,500人、在敘利亞約900人。一名美國國務院 發言人婉拒回應卡阿尼訪巴格達的消息，並說美國在伊拉克的活動將過渡至「持續性的雙邊安全關係」。

美國堅稱伊朗對中東各地所謂「代理人」團體有高度控制力，伊朗則說對這些親伊朗盟友給予資助、建議和培訓，但這些團體自主決定行動。