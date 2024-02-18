馬來西亞華人大年初九拜天公 吉時點香盼興旺發

大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為信徒安置天公座並開光。（中央社）

年初九拜天公是大馬華人 社群傳統，包括檳城、巴生與吉隆坡亞羅街等地昨晚開始舉行天公誕大典，不僅有舞龍舞獅表演，信徒吉時點香拜天公，大喊「興啦！旺啦！發啦！」，虔誠心情溢於言表。

大馬媒體報導，年初九俗稱天公誕，傳統華人福建家庭認為還沒有拜過天公不算過年，拜天公儀式中，金豬是供桌上最重要祭品，在大馬被稱為黃梨的鳳梨也用來拜天公，意寓好彩頭，其他如有烏龜形式的發糕、甘蔗等都是重要祭品。

吉隆坡武吉免登小販商聯合工會主席薛富豐告訴中央社記者，拜天公傳統上是福建人習俗，但隨著時代進步，如今的馬來西亞華人社群不分籍貫，共同慶祝天公誕大典。

他說，馬來西亞人有一句話常說「『拜天公』大過新年」，大家都有一個共同目標，拜天公祈求天公保佑身體健康與生意興隆。

薛富豐認為，拜天公是華人傳統農曆新年的活動與習俗，諸如亞羅街的拜天公活動已成吉隆坡本地的文化特色節日，馬來或印度 同胞也會參與活動。

吉隆坡武吉免登小販商聯合工會昨晚在亞羅街（Jalan Alor）舉行天公誕大典，逾數千信徒參與，也有海外觀光 客駐足，這裡堪稱是吉隆坡最大規模的拜天公慶典，財神爺向信徒拜年祝福，舞龍舞獅團也以遊街方式向沿路商家表達祝福。

巴生昨天拜天公現場眾星雲集，有知名藝人、網紅與政治人物參與，其中，馬華公會總會長魏家祥也現身會場拜天公。

檳城的姓周橋（ Chew Jetty ）昨晚也有集體拜天公慶典，拜天公慶典主題為「龍總好」，主要是取福建話諧音（全都好），檳城從昨天傍晚起即湧進大批人潮，除美食攤位外，也有揮春、剪紙人等活動攤位。