索羅門群島預計4月舉行大選 在野黨人士尋求與台灣恢復邦交

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）去年7月訪問北京，會見中國國家主席習近平（右）。（路透）

2019年與台灣斷交的索羅門群島，下周預期會決定在4月舉行全國大選，索國與中國的安全連結正成為各黨展開競選時的關鍵議題之一。路透引述索羅門星報14日報導，在野陣營要角、隸屬聯合黨（United Party）的肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）說，希望重新審視與北京的安全協議，並會尋求重新和台灣建交。

索羅門群島為南太平洋島國，現任總理蘇嘉瓦瑞在5年前舉行的大選後掌權，同年與台斷交和中國建交，其後並與北京建立一項安全協議，此舉引發美國和澳洲 警覺，也在位置具有戰略價值的太平洋諸島國引發影響力競逐。

反對陣營領袖瓦爾則在14日一場民主政黨聯盟的競選啟動活動上，表示可以透過公投 來決定索中關係。他說，中國是軍事和經濟超級強權，與之建立關係有利可圖，須考量國家利益為何。瓦爾並批評蘇嘉瓦瑞在與中建交前未諮詢各省分，導致最大省馬萊塔省數年間拒和北京合作。

瓦爾認為，公投很有可能可讓相關議題一錘定音。至於蘇嘉瓦瑞，競選開跑時則把去年在首都荷尼阿拉舉行的「太平洋運動會」視為重要成績，數個體育場館是由中國捐助。蘇嘉瓦瑞所屬的政黨承諾透過「向北看」外交策略強化索中關係，同時和澳洲等傳統盟友培養關係。

路透報導，索羅門群島大選將在20日由總督正式決定辦理。瓦爾說，預定舉行大選的日期4月17日將是落實問責的一天，他批評蘇嘉瓦瑞優先看重太平洋運動會而非醫療問題，直指荷尼阿拉醫院的手術房在雨天會漏水，住院病人得睡在地板上。

瓦爾並在競選演說中批評「精英俘獲」（elite capture）的作法，「我們有一個不由索羅門島民掌控的政府......一個收錢以確保現狀持續的政府」。

瓦爾的演說並未點名中國，但路透報導，索國總理辦公室曾證實中國已提供249萬美元給一項由蘇嘉瓦瑞支配的基金，該國50名國會議員中有39名獲得供款。蘇嘉瓦瑞辦公室已否認該款項是用來維持權力。