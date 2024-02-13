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加薩傷亡慘重 荷蘭法院禁F-35戰機零件交付以色列

編譯中心／綜合12日電

荷蘭海牙一間上訴法院12日裁定，荷蘭必須停止交付F-35戰機零件供以色列用戰機對付加薩，認為這些戰機顯有違反國際人道法的風險。

中央社引述法新社報導，在海牙的上訴法院採納多個人權組織的主張，認為F-35戰機零件會助長以色列在對哈瑪斯的戰爭裡侵犯國際人道法。

上訴法院在裁定中說：「法院為此下令，行政部門7天內停止進一步向以色列出口F-35戰機零件。」

法院還說：「以色列的F-35戰機在加薩走廊顯然會有嚴重違反國際人道法的風險。」

這些屬於美國的F-35戰機零件，是先存放於荷蘭的一個倉庫，然後透過現有的出口協議運往包括以色列在內的多個盟國。

海牙的地方法院去年12月裁定，認零件供應純屬政治決定，法院應給予部會最大的空間而不應介入。

不過上訴法院這次撤銷地院裁定，言明「若顯有違反國際人道法之虞時，荷蘭必須禁止輸出軍品」。

上訴法院說：「以色列執行攻擊時並未充分考慮對平民造成的後果。對加薩的打擊帶來不成比例的平民傷亡，其中包括數千名兒童」。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則呼籲，美國應減少供應武器給以色列。他說：「好吧，如果你認為有太多人被殺害，或許你應該減少供應武器，以防止這麼多人被殺。」

波瑞爾回憶說，美國總統拜登（Joe Biden）上周曾表示，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列後，以色列的軍事回應「過頭了」，美國和其他西方官員也多次表態，加薩走廊有太多平民喪命。

而以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）近來呼籲巴勒斯坦平民撤離拉法地區，但波瑞爾質疑要如何做到這一點。

他說：「他們要撤離？撤去哪裡？到月球嗎？他們要把這些人撤離到哪裡？」

以色列 加薩 哈瑪斯

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