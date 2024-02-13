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以色列夜襲拉法 哈瑪斯控釀67死 聯國：加薩居民「逼近饑荒狀態」

編譯中心／綜合12日電
在加薩走廊南部拉法醫院，巴勒斯坦人在以色列襲擊中喪生的遺體旁哀悼。(路透)
在加薩走廊南部拉法醫院，巴勒斯坦人在以色列襲擊中喪生的遺體旁哀悼。(路透)

以色列軍方12日對加薩走廊南部城市拉法發動特別行動，救出兩名人質。哈瑪斯組織營運的加薩衛生部說，這波攻擊造成67名巴勒斯坦人死亡、數十人受傷。

以軍表示，以色列國防軍、國家安全局等單位採取聯合行動，救出了60歲的馬曼與70歲的哈爾。目前仍有100多名以色列人質遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯挾持。

以軍表示，這兩名男性人質去年10月7日在接近加薩邊境的尼爾伊扎克農墾區遭哈瑪斯綁架，兩人目前身體狀況良好，被送往醫院接受檢查。

以軍發言人赫克特表示，兩名人質被關在一棟建築物的二樓，以軍突襲時炸開建物，並與周圍建築物的武裝分子激烈交火，以軍同時進行空襲以利突襲部隊撤離。

拉法居民表示，這次突襲在當地時間12日兩點左右，引起普遍恐慌，因為許多人正在睡覺，有些人擔心以色列已開始對拉法發動地面進攻。居民說，以色列出動戰機、戰車和艦艇參與攻擊，有兩座清真寺和數棟房屋遭擊中。

以軍顯然以密集空襲，掩護援救人質行動。加薩衛生部說，這波徹夜襲擊造成至少67名巴人喪生。

此外，聯合國糧農組織（FAO）表示，隨以哈戰事延燒，加薩走廊的居民正遭逢空前程度「逼近饑荒狀態」。

中央社引述法新社報導，聯合國糧農組織指出，目前加薩當地全部人口都處於糧食不安全等級裡的危機程度，更有約55萬人臨最嚴重的「饑荒」等級。

聯合國糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）說：「加薩的嚴重糧食不安全、飢餓和逼近饑荒情況，達到前所未有的程度。」

她說：「我們每天都看到越來越多人實質上瀕臨饑荒邊緣，或正邁向饑荒境地。」

貝克多表示，加薩全部220萬居民都處於糧食不安全最危險的前三分類，即第3級的危機狀態到第5級的饑荒。

世界糧食計劃署（WFP）的糧食安全階段綜合分類（IPC），將糧食從安全到饑荒分成5個等級。

其中，第3級為「危機」（10%到15%人口營養嚴重不良）、第4級「緊急」（15到30%人口營養嚴重不良）、第5級「饑荒」（高於30%的人口嚴重營養不良）。第3級以上即屬糧食有缺口，亟需國際救援。

貝克多說：「當前220萬當地人口裡，約有25%處於饑荒程度。」

在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦兒童在醫院接受治療。(路透)
在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦兒童在醫院接受治療。(路透)
一名巴勒斯坦婦女走過以色列轟炸加薩地帶的廢墟。(美聯社)
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加薩 以色列 哈瑪斯

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