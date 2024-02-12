紅海又有商船遇襲 勢將進一步降低航商行經紅海意願

一艘遭胡塞擊中的船隻正在進行維修。（歐新社）

在美國和英國連番對葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）發動聯合空襲後，胡塞12日再度攻擊一艘行經曼德海峽水域的船隻，凸顯紅海危機未平，勢將進一步降低航商行經紅海水域的意願。保安專家和航運業高管表示，許多海運業者短期仍將避免取道蘇伊士運河 。

胡塞發言人12日表示，已瞄準掛旗馬紹爾群島、美國上市公司Star Bulk Carriers持有的散裝貨船「Star Iris 」，以「適當的海軍飛彈」攻擊。

英國海事保安業者Ambrey和英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說，這艘船在向南穿越曼德海峽時，遭飛彈擊中。英國海軍說，這艘船遭受「輕微損傷」，所有船員均平安，正前往下一個停泊港口。

航海保安業者Sedna Global總裁賈哈干說，英美的空襲行動，似乎已削弱胡塞頻繁發動攻擊的能力，但「仍持續船運」。代表船東的波羅的海國際航運公會航海安全與保安主管拉森則認為，英美盟軍可能無法能完全排除胡塞的威脅。

Clarksons數據顯示，止於2月5日當周，抵達亞丁灣貨櫃船的數量，比去年12月上半月的均值劇減92%，行經該地區的整體船隻數量則下滑73%。

Norden公司執行長林波說，只有胡塞長時間暫停攻擊，才會促使航商重新審視航行紅海的選項，另一個可能性是在胡塞沒有明確表態的情況下，攻擊逐漸平息。

目前仍須行經紅海的一些船舶為了避免遭胡塞攻擊，更是發揮創意。例如牲畜運輸船Cattle Force 10日在接近曼德海峽時，改變目的訊號，從伊拉克烏姆卡瑟港（Umm Qasr）改成「所有船員都是穆斯林」，希望以宗教訴求安全通行。彭博分析的追蹤數據顯示，該船11日在安全通行後，就又改回伊拉克烏姆卡瑟港。