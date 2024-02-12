拜登力促6周以哈休兵協議 盼爭取時間奠定長久和平局勢

美國總統拜登12日於白宮會晤約旦國王阿布杜拉二世，極力喊話以色列和哈瑪斯達成6周休兵協議，一方面換取人質獲釋，另一方面爭取時間進一步奠定廣泛和平，這是拜登至今對以巴談判最詳細的表態。（取材自X）

彭博資訊報導，美國總統拜登 12日於白宮會晤約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），會後極力喊話以色列 和哈瑪斯達成6周休兵協議，一方面換取人質獲釋，另一方面爭取時間進一步奠定廣泛和平，這是拜登至今對以巴談判最詳細的表態。

拜登認為暫時休兵不僅能直接緩解加薩 困境，同時可利用停火時間開創長久局面，而「交涉關鍵已經擺在檯面上」，美國將「竭盡所能實現協議」。

以色列12日強襲超過100萬人尋求避難的城市拉法，引發國際擔憂區域局勢升溫和人道危機，對此拜登表示在會晤中和阿布杜拉二世討論相關情況以及如何向加薩提供更多援助。

阿布杜拉二世談到，「我們經不起以色列攻擊拉法的後果，這勢必會引發另一波人道浩劫。我們不能袖手旁觀，我們現在就需要長久維持的停火協議」，並且敦促美國及其阿拉伯盟友「在兩國方案上共創公平且全面的和平政治前景」。

如今，拜登處理以巴衝突的作法引發阿拉伯裔和穆斯林裔美國人不滿，恐怕對爭取連任之路多有影響。根據彭博資訊截至1月民調，拜登在全美擁有最多阿拉伯裔和穆斯林裔美國人的密西根落後川普5個百分點。