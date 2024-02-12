印度總理將訪阿聯 深化戰略關係

印度總理莫迪。(路透)

印度 總理莫迪（Narendra Modi）明起將對阿拉伯聯合大公國展開為期2天的官方訪問，並出席世界政府峰會。深化兩國戰略關係外，抗衡中國在中東地區的影響力。

印度與阿聯關係密切，這將是莫迪自2015年以來第7次訪問阿聯，也是過去8個月來的第3次。

印度外交部今天舉行行前說明會，表示莫迪將與阿聯元首穆罕默德．那哈揚（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）舉行雙邊會議，討論如何進一步深化與拓展兩國戰略關係，就區域與國際議題交換觀點。

莫迪也將拜會阿聯副元首、總理兼國防部 長穆罕穆德．馬克統親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum），並出席2024年世界政府峰會（World Government Summit）。

此外，篤信印度教的莫迪也將在阿聯首都阿布達比，為中東地區第一座全石材印度教神廟主持落成典禮，會見當地僑民。

印度與阿聯於2015年8月將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴」層級，兩國於2022年2月簽署全面經濟夥伴關係協定（CEPA），去年7月同意建立本幣結算機制，促進雙邊貿易。

根據印度外交部資料，兩國2022至2023財政年度（2022年4月至2023年3月）雙邊貿易額為850億美元，阿聯也是同期印度第4大海外直接投資 來源，達33億5000萬美元。

目前約有350萬名印度人在阿聯生活或工作，從事建築、零售、金融、健康照護、製造及運輸等產業。

觀察人士認為，中國近年來積極與西亞及中東國家發展關係，特別是沙烏地阿拉伯與阿聯，印度與阿聯僅一海之隔，有必要抗衡中國的影響力，莫迪可透過與阿聯王室間私交，進一步鞏固新德里與阿布達比的關係。

對阿布達比而言，阿聯同樣需在東西方間保持平衡，印度與西方陣營關係良好，必要時可以協助。