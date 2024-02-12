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亞美尼亞總理：我們在俄烏戰爭裡不是俄盟友

中央社／倫敦11日綜合外電報導
亞美尼亞總理帕辛揚。(路透)
亞美尼亞總理帕辛揚。(路透)

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在今天發布的專訪中強調，亞美尼亞不是俄烏戰爭裡的俄國盟友，強調亞美尼亞的各項軍事合作計畫都非針對任何單一國家。

路透社報導，帕辛揚表示儘管鄰國兼長年競爭對手的亞塞拜然發表關於劃定邊界的聲明，但他仍盼對方按承諾締結永久和平條約。

在過去30年，亞美尼亞和亞塞拜然因納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）爭議領土爆發兩場重大戰事。納卡區長期以來被認為亞塞拜然的一部分，但卻被亞美尼亞控制，不過亞塞拜然軍隊已於去年9月完全掌控當地。

帕辛揚近幾個月內表示，亞美尼亞不能再依賴俄羅斯來滿足其國防需求，因為他們尚未從莫斯科獲得所需的幫助。

帕辛揚告訴英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph），他早在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之初就表示，亞美尼亞不能以盟友身分與莫斯科並肩作戰。

「我要說，在烏克蘭局勢中，我們不是俄羅斯的盟友。這是現實。」

他指出「我還想告訴大家，我們與美國、法國或其他夥伴的安全合作，都不是針對其他人。」

他說，亞美尼亞正「以最大的透明度」與合作夥伴討論共同議題，並藉此探討安全聯盟關係。

帕辛揚還說，亞美尼亞無意考慮加入北大西洋公約組織（NATO）；北約會員資格「不是我們曾經討論或正在討論的問題」。

他也重申，亞美尼亞正考慮是否要留在莫斯科領導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）。

俄羅斯 烏克蘭 北大西洋公約組織

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