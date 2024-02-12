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12天前砲火下求救 加薩女孩遺體尋獲

編譯中心／綜合11日電
巴勒斯坦6歲女童海因德罹難。(美聯社)
巴勒斯坦6歲女童海因德罹難。(美聯社)

巴勒斯坦紅新月會（PRCS）指責以色列12天前蓄意阻撓救護車，去救援受困的巴勒斯坦6歲女童海因德（Hind Rajab）；家屬11日找到女童遺體，她身旁還有五名家人及兩名前去救她的救援人員的遺體。

海因德與加薩救援隊在12天前的一段驚恐對話錄音，顯示她當時正處危險之中，也凸顯加薩巴勒斯坦人民在以色列長達四個月的砲火攻擊下，處於一種極其艱難的絕境。

根據紅新月會本月稍早發布的一段錄音，海因德十幾歲的表兄哈瑪德（Layan Hamadeh）首先向救援中心打電話求救，當時他說有一輛以色列戰車正在靠近他們，隨後在錄音中聽到槍響及海因德尖叫起來。

海因德被認為是當時砲火下唯一的倖存者，她與救援中心人員通話三小時，接線人員一邊調度救護車，一邊試著安撫她。在另一段錄音中，可以聽到海因德絕望地哭著說：「來救我…我好害怕，你快來吧。」

隨後，救援中心與派去的救護隊和海因德都失去了聯繫。家人、救援中心同事和世界各地的許多人都擔心他們的安危。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人告訴路透說：「在我們繼續調查究竟發生何事的同時，我們要重申，平民百姓都必須受到保護，不應有任何孩子面臨這種情況，家人死在身邊，又極度恐懼自己生命不保。這些可能就是海因德臨死時刻所經歷的，這真令人震驚且難以忍受。」

巴勒斯坦 以色列 加薩

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