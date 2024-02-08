防範暴力侵害婦女 歐盟訂首部法律

歐洲議會（European Parliament）及官員表示，歐洲聯盟成員國和議員6日就歐盟 首部應對暴力侵害婦女行為的法規達成協議。

中央社引述法新社報導，這項法律旨在保護歐盟27個成員國的婦女免受性別暴力、強迫婚姻、女性割禮和網路騷擾。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為紀念國際婦女節（International Women's Day），於2022年3月8日首次提出這項重大立法。

歐洲議會愛爾蘭籍議員費茲傑羅（Frances Fitzgerald）表示：「這是整個聯盟發出的明確訊息，也就是我們嚴肅對待針對女性的暴力行為。」

瑞典 籍議員殷契爾（Evin Incir）則表示：「這是整個歐盟的婦女30多年來持續要求的法令。」

主管價值和政策透明的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在社群媒體寫道：「這是有史以來首次將廣泛存在的網路暴力形式，如未經同意散布私密影像，定為犯罪行為。」

該文本將歐盟各地的網路跟蹤、網路騷擾，及煽動網路仇恨和暴力行為定為犯罪。然而，其中並不包括對強姦的共同定義，這是在談判中最具爭議的一點。

歐洲議會在聲明中表示，儘管這項文本並未包含對強姦的定義，成員國將致力於提高人們的意識，即未經同意的性行為應被視為刑事犯罪。

歐洲議會和包括比利時、希臘和義大利 在內的至少十幾個歐盟國家都希望將強姦的定義納入。但包括法國、德國和匈牙利等十幾個國家反對這樣做，認為歐盟在這項問題上沒有權限。