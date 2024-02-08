我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

防範暴力侵害婦女 歐盟訂首部法律

編譯中心／綜合7日電

歐洲議會（European Parliament）及官員表示，歐洲聯盟成員國和議員6日就歐盟首部應對暴力侵害婦女行為的法規達成協議。

中央社引述法新社報導，這項法律旨在保護歐盟27個成員國的婦女免受性別暴力、強迫婚姻、女性割禮和網路騷擾。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為紀念國際婦女節（International Women's Day），於2022年3月8日首次提出這項重大立法。

歐洲議會愛爾蘭籍議員費茲傑羅（Frances Fitzgerald）表示：「這是整個聯盟發出的明確訊息，也就是我們嚴肅對待針對女性的暴力行為。」

瑞典籍議員殷契爾（Evin Incir）則表示：「這是整個歐盟的婦女30多年來持續要求的法令。」

主管價值和政策透明的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在社群媒體寫道：「這是有史以來首次將廣泛存在的網路暴力形式，如未經同意散布私密影像，定為犯罪行為。」

該文本將歐盟各地的網路跟蹤、網路騷擾，及煽動網路仇恨和暴力行為定為犯罪。然而，其中並不包括對強姦的共同定義，這是在談判中最具爭議的一點。

歐洲議會在聲明中表示，儘管這項文本並未包含對強姦的定義，成員國將致力於提高人們的意識，即未經同意的性行為應被視為刑事犯罪。

歐洲議會和包括比利時、希臘和義大利在內的至少十幾個歐盟國家都希望將強姦的定義納入。但包括法國、德國和匈牙利等十幾個國家反對這樣做，認為歐盟在這項問題上沒有權限。

歐盟 義大利 瑞典

上一則

加拿大必勝客打錯字 「包皮」暴紅 脫口秀補刀「別點香腸」

下一則

載歌載舞毀巴人民居 以軍前線劣行曝光

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
歐盟針對在地生產乾淨科技法案達成共識 嚴峻現實考驗才剛開始

歐盟針對在地生產乾淨科技法案達成共識 嚴峻現實考驗才剛開始
歐盟將設2040減碳90%目標 碳移除新科技是關鍵

歐盟將設2040減碳90%目標 碳移除新科技是關鍵
中國進口光電產品擠壓歐洲本土業者 歐盟綠能陷兩難

中國進口光電產品擠壓歐洲本土業者 歐盟綠能陷兩難

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他